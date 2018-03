Frühstückstreffen: Peter Hahne regte zum Nachdenken an

Zur 20. Veranstaltung des Vereins "Frühstückstreffen für Frauen in Deutschland" hatten die Koordinatorinnen Gertraud Wendel und Bettina Hübner den langjährigen ZDF-Moderator Peter Hahne ins Hettenrodter Bürgerhaus eingeladen. Schon 1998 hatte der prominente Gast dort für ein volles Haus gesorgt.

Peter Hahne war beim Frühstückstreffen im Hettenrodter Bürgerhaus zu Gast und nahm sich viel Zeit für Gespräche und Autogramme.

Foto: Hosser

Die charmante Begrüßung übernahm Dorothea Beutler, die auch für die tolle Bühnendekoration verantwortlich zeichnete. Es folgte eine gefühlvolle musikalische Einleitung von Elisabeth Jost mit klassischen Beiträgen am Klavier. Beim anschließenden Frühstück und amüsanten Gespräch am Tisch fühlte sich der sympathische Autor und Journalist erkennbar wohl und war nach eigenem Bekunden gern "Hahn(e) im Korb".

Er überzeugte danach auch ohne schriftliche Vorlage mit seinem Vortrag zum Thema "Was mein Leben wert(e)voll macht". Mit viel Witz und Ironie brachte er das Publikum zum Lachen, um dann ernsthaft auf den Werteverlust in der Gesellschaft einzugehen. Passende Zitate aus seinem großen Repertoire ergänzten seine überzeugenden Thesen. "Ich muss mein Leben wertvoll machen und ein Ziel haben, damit es sinnvoll ist. Ich will mich nicht am Ende des Lebens fragen müssen, ob ich etwas versäumt habe", begründete er eindrucksvoll. Unsinnige politische Parolen wurden dabei aufs Korn genommen sowie der Pragmatismus der Wirtschaft und der Banken.

Diese führen aus seiner Sicht oft zu Krisen, wobei Hahne besonders bemängelt, dass am Ende niemand die Verantwortung für Fehler übernehmen will. Folglich, meint der 63-Jährige, führe dies zu einer viel schlimmeren Krise, nämlich der Vertrauenskrise in der Bevölkerung. "Die Marktwirtschaft ist nicht mehr sozial. Man verliert oft das Ziel vor Augen und verdoppelt dann die Anstrengungen, anstatt wirklich zukunftsorientiert zu planen", kritisiert der Autor.

Peter Hahne möchte seine Zuhörer gern in Selbstverantwortung nehmen und konfrontierte sie mit der Überlegung, woher sie überhaupt kommen. "Wer in einer solch wunderschönen Landschaft wie der des Hunsrücks tiefe Wurzeln angelegt hat, behält diese ein Leben lang. Man fällt dann nicht so leicht um und ist vor allem nicht so manipulierbar", sinnierte Hahne.

Kritik übte er am stetigen Streben nach Veränderung, dem Jugendwahn und der krank machenden Selbstüberforderung in der Gesellschaft. Er betonte ausdrücklich die Wichtigkeit von Religion und Glaube, riet den Anwesenden, sich lohnende Ziele auszusuchen und zu überlegen, was wirklich zählt im Leben. Zum Nachdenken dient seine Anregung: "Können Sie die Zeit zurückdrehen? Was würden Sie heute anders machen? Haben Sie es am Ende wirklich mal versucht? Wenn nicht, tun Sie es jetzt! Machen Sie aus der Ich-AG-Gesellschaft eine GmbH, eine Gesellschaft mit begründeter Hoffnung. Die Zukunft gehört denen, die der nachfolgenden Generation Grund zur Hoffnung geben."

Liesl Karstadt machte dem Komiker Karl Valentin einst ein Kompliment: "Man kann dir sekundenlang zuhören." Das Hettenrodter Publikum hätte dies wohl auch eine weitere Stunde bei Peter Hahne getan. Alle haben etwas zum Nachdenken über die Werte des Lebens und viele auch Bücher des Autors mitgenommen, die er nach der Veranstaltung signierte.

Von unserem Mitarbeiter Bernd Schreiber