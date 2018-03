Frauenhaus besteht seit 25 Jahren

Die Rosen und Herzen zum Anheften passten zur warmen Atmosphäre: „25 Jahre Frauenhaus Idar-Oberstein – mehr als ein Dach über dem Kopf“ – unter diesem Motto hatte das Frauenhaus-Team in die Tiefensteiner „Dampfschleife“ eingeladen.

Idar-Oberstein – Die Rosen und Herzen zum Anheften passten zur warmen Atmosphäre: „25 Jahre Frauenhaus Idar-Oberstein – mehr als ein Dach über dem Kopf“ – unter diesem Motto hatte das Frauenhaus-Team in die Tiefensteiner „Dampfschleife“ eingeladen.

Frauen der ersten Stunde, Vereinsfrauen und Fördermitglieder des Trägervereins „Frauen helfen Frauen“ sowie Unterstützer wurden mit Sekt, Selters und Snacks empfangen. „Ohne das Engagement jener, die heute hier stehen, gäbe es das Frauenhaus nicht oder nicht mehr“, betonte denn auch Andrea-Konrad-Allman. Immer wieder Wege aus der Gewalt als strukturelles Problem zu finden: Darum gehe es auch heute noch. Mehr als 1000 Frauen und Kinder fanden in den vergangenen 25 Jahren Zuflucht und Unterstützung im Frauenhaus. Anschließend wurde der Film „Juli 1976 – das Private ist politisch“ gezeigt. Überall entstanden damals Gruppen, in denen Frauen nach anderen Lebensweisen und Perspektiven suchen. In Hamburg – wie in Berlin oder Köln – hatten sich Frauen entschieden, gemeinsam ein autonomes Frauenhaus für misshandelte Frauen zu erkämpfen: als Schutzraum für Frauen und ihre Kinder und als Zeichen gegen Männergewalt. Die filmische Montage aus Rückblicken, Dokumenten und Bildern aus den ersten sechs Jahren des Projekts weckte bei den Gästen in der Dampfschleife viele Erinnerungen, die danach intensiv ausgetauscht wurden.

1985 trafen sich in Idar-Oberstein Frauen verschiedener politischer Gruppierungen, um über frauenspezifische Probleme zu sprechen. Noch im gleichen Jahr kam es zur Gründung des späteren Frauenhaus-Trägervereins, „Frauen helfen Frauen“ im Kreis Birkenfeld, dessen Zielsetzung zunächst darin bestand, von Gewalt betroffenen Frauen und Mädchen Beratung und Hilfe anzubieten.

Das sorgte für einiges Schmunzeln: Die Hilfsangebote wurden durch die NZ und Flugblätter öffentlich gemacht. Es war halt noch nicht die Zeit der Mails und des Internets... Ehrenamtlich engagierte Frauen stellten hierzu ihre Privattelefonnummern zur Verfügung: eine sehr arbeitsintensive und verantwortungsvolle Aufgabe, waren sich die Frauen der „ersten Stunde“ einig. In der Bahnhofsstraße 3 in Idar-Oberstein konnten Beratungsräume angemietet und an zwei Tagen in der Woche Sprechstunden angeboten werden. Autonomie war auch im Kreis Birkenfeld von Anfang an ein wichtiges Thema: Im November 1986 konnte das Idar-Obersteiner Frauenhaus eröffnet und gleichzeitig die erste hauptamtliche Mitarbeiterin im Rahmen einer ABM mit einer vollen Stelle eingestellt werden. Dass die Frauenhaus-Arbeit nach wie vor immens wichtig ist, darüber bestand bei der Feier zum Jubiläum kein Zweifel. Karin Feulner blickte in die Zukunft: „Wir Frauen sollten nicht müde werden, Netze zu spannen und sie gespannt zu halten. Vor allem, um den Strickleitern der Männer zu trotzen...“ In geselliger rund klang der Abend aus. Sehr ausdrucksstark: Rebecca Reinhard präsentierte ihre „Seelenbilder und -texte“. Im November soll es eine weitere Veranstaltung zum 25-jährigen Bestehen des Frauenhauses geben. (vm)