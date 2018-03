Frauenchor Algenrodt feierte 60-jähriges Bestehen mit eindrucksvollem Konzert

Mit einem fast vierstündigen Programm feierte der Frauenchor Algenrodt sein 60-jähriges Bestehen. Doch insgesamt knapp gehaltene Grußworte und vor allem eine abwechslungsreiches und auf hohem Niveau stehendes Chorprogramm sorgten dafür, dass es ein kurzweiliger Abend mit hohem Genussfaktor wurde. Der Jubilar erwies sich als zurückhaltenden Gastgeber und überließ nach dem eigenen eher kurzen Auftritt und dem gemeinsamen mit dem eigenen Männerchor seiner illustren Gästeschar die Bühne.

Idar-Oberstein – Mit einem fast vierstündigen Programm feierte der Frauenchor Algenrodt sein 60-jähriges Bestehen. Doch insgesamt knapp gehaltene Grußworte und vor allem eine abwechslungsreiches und auf hohem Niveau stehendes Chorprogramm sorgten dafür, dass es ein kurzweiliger Abend mit hohem Genussfaktor wurde. Der Jubilar erwies sich als zurückhaltenden Gastgeber und überließ nach dem eigenen eher kurzen Auftritt und dem gemeinsamen mit dem eigenen Männerchor seiner illustren Gästeschar die Bühne.

Bei seinem Grußwort hob Oberbürgermeister Bruno Zimmer, der auch Schirmherr der Veranstaltung war, das ehrenamtliche Engagement des Vereins und verwies auf die zahlreichen Erfolge, wie etwa den Titel des Meisterchors im Jahr 2000. Für Algenrodt bedankte sich die IG-Vorsitzende Barbara Biegel für die kulturelle Bereicherung der Dorfgemeinschaft. „Frauen scheinen hier den Ton anzugeben, was ja auch nicht schlecht ist“, meinte CDU-Landeschefin Julia Klöckner beim Blick auf die Besetzung des gemischten Chores Algenrodt und der Landtagsabgeordnete Hans Jürgen Noss zeigte sich angesichts der zahlreichen Sängerinnen und Sänger sowie der überfüllten Göttenbach-Aula, dass die lange Tradition der Gesangvereine auch weiterhin aufrecht erhalten werde.

Unter ihrem Dirigenten Karlheinz Prem, der auch durch den Abend führte, eröffneten die Algenrodter Frauen das Programm mit dem Lied „In unserem Garten“ und bewiesen dann mit „Kum ba yah, my Lord“ und dem ergreifend gesungenen „Die Rose“ die Vielfalt ihres Repertoires. Das zeigte sich auch bei ihrem anschließenden gemeinsamen Auftritt mit den Männern des Vereins, wobei das sehr frisch und mitreißende gesungene „Die Gedanken sind frei“ zeigte, dass auch 200 Jahre alte Lieder höchst aktuell sein können.

Im weiteren Verlauf des Abends wurde dem begeisterten Publikum eindrucksvoll dargeboten, wie schön, zeitgemäß und bewegend Chorgesang heute sein kann. So unternahm der Frauenchor Sulzbach mit Liedern wie „Can't help falling in love“ oder „Marmor, Stein und Eisen bricht“ unter ihrem Dirigenten Maxim Schukov vergnügliche Ausflüge in die Pop- und Schlagerwelt und endete schwungvoll mit der von Schukov auf dem Akkordeon begleiteten „Kalinka“. Ebenfalls unter dem Dirigat von Schukov präsentierte sich der Frauenchor Enzweiler mit einem fantasievollen Mix, der vom Gospel „This little light of mine“ über eine Musicalmelodie aus dem „König der Löwen“ oder dem fröhlichen Beach-Boys-Klassiker „Barbara Ann“ bis hin zu dem ursprünglich als Werbemusik konzipierten „Adiemus“ reichte.

Auch über die Kreisgrenzen hinaus hatten sich die Algenrodter Frauen Gäste eingeladen und servierten damit zwei besondere Leckerbissen. Der gemischte Chor der Kantorei Sötern hielt ein qualitativ hochstehendes und humorvolles Ständchen mit einem lustvoll dramatisierten „Ein Jäger längst den Weiher ging“, dem augenzwinkernden „Frauen sind anders“ oder dem frechen „Lollipop“. Dass Männerchorgesang nicht gleichbedeutend ist mit Überalterung und Erstarrung bewies der MGV Edinger 1871. Mit „La Montanera“, dem Alexandra-Chanson „Erstes Morgenrot“ oder dem Les-Humphries-Titel „Rock my Soul“ sorgten die altersmäßig bunt gemischten Gäste von der Mosel für Unterhaltung auf hohem musikalischen Niveau.

Für die abschließenden Glanzpunkte sorgten die beiden aktuellen Meisterchöre des Kreises aus Reichenbach und Fohren-Linden. Unter der Leitung ihrer Dirigenten, der Kreischormeister Gerd Sackenheim und Karlheinz Prem präsentierten sie das wohl Beste, was unsere heimischen Chöre derzeit zu bieten haben. Die Reichenbacher beeindruckten mit einer Auswahl von traditionellen Volksliedern im modernen Gewand und die Fohren-Lindener zeigten mit ihren „Inszenierungen“ von „The drunken sailor“ oder „Der Hahn von Onkel Giacometa“ einmal mehr auch theatralische Fähigkeiten. Die Zugabe „Weit, weit weg“ nach Hubert von Goisern bewies schließlich, wie facettenreich man modernes Liedgut adaptieren kann.