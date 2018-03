Forschung: Grüner Campus könnte noch grüner werden

Was im Nationalparklandkreis Birkenfeld noch klingt wie Zukunftsmusik, das gibt es bereits in vielen Metropolen dieser Welt: Öde Betonfassaden verschwinden hinter üppigem Grün, das Stadtbild wird freundlicher, die Gebäude sind besser gedämmt, und das Raumklima wird spürbar angenehmer. Was es bisher nur in aufwendigen und teuren Einzelanfertigungen etwa im Pariser Kaufhaus „Le Quatre Temps“ oder an der Galerie Lafayette in Berlin gibt, könnte zu einem industriellen Geschäftszweig werden – und die Forschung dazu am Umwelt-Campus Birkenfeld (UCB) und im Nationalpark Hochwald-Hunsrück erfolgen. Das jedenfalls ist die Vision des Biologen und UCB-Dozenten Thomas Brodbeck.

Er hat bereits Interesse bei einem der weltweit führenden Spezialisten für Fassadendämmung geweckt, der in den kommenden Jahren viel Geld in seine Sparte Zukunftstechnologien stecken möchte und schon heute Hanf und andere Naturmaterialien zur Dämmung nutzt und in Moos und anderen lebenden „Dämmmaterialien“ großes Potenzial sieht.

„Es geht darum, vor einer industriellen Herstellung solcher Fassadenelemente herauszufinden, welche Moose oder anderen Pflanzen für eine solche Verwendung überhaupt infrage kommen und unten welchen Bedingungen welche Arten am besten gedeihen und wie sie gezüchtet werden können“, sieht Brodbeck im Nationalparklandkreis eine einmalige Forschungskonstellation: „Umwelt-Campus und Nationalpark könnten hier Hand in Hand arbeiten.“ Horizontale wie vertikale Versuchsflächen könnten entstehen, Studenten könnten nach Herzenslust forschen, der Nationalpark Kompetenzen und Wissen im Bezug auf Moose einbringen.

Testflächen könnten Gebäude der Hochschule im Hoppstädten-Weiersbacher Ortsteil Neubrücke verschönern oder auch Häuser und Verwaltungen in Birkenfeld mit seinem Masterplan „100 Prozent Klimaschutz“ oder im Bereich des benachbarten chinesischen Viertels im Oak Garden. Gerade den geplanten Neubau des Nationalparkamtes, das in naturnaher Bauweise auf dem Gelände des UCB entstehen soll, hat Brodbeck im Blick: „Das wäre doch ideal als Prototyp für eine solch grüne Fassadengestaltung“, hofft der 59-Jährige auf Unterstützung durch die Nationalparkverwaltung und die zuständigen Mainzer Ministerien.

„Patente der Natur“ nutzen

Der Diplom-Biologe, der zuvor an Unis in München und Ingolstadt lehrte und seit vielen Jahren in Idar-Oberstein lebt, hat gemeinsam mit UCB- und Nationalpark-Vordenker Dr. Ernst Theilen bereits ein Konzept für ein Bionik-Kompetenz-Zentrum am Umwelt-Campus vorgelegt. Die relativ neue Wissenschaftssparte, über die Brodbeck seit Oktober auch Vorlesungen am Umwelt-Campus hält, ist für ihn „Bindeglied zwischen Biologie und Technik.“ Bionik ahme die Natur nicht nach, sagt er, „sie sucht vielmehr nach Anregungen aus der Natur für die Entwicklung neuer, effektiver technischer Lösungen. Überall in der Natur ist Höchstleistung gefordert, und das bei geringstem Energie- und Materialverbrauch – Prämissen, denen sich auch die heutige Industrie verstärkt stellen muss. Dabei liefert die Bionik keine Blaupausen, sondern die Patente der Natur müssen intelligent auf technische Anwendungen übertragen werden“, zitiert Brodbeck den Saarbrücker Bionik-„Papst“ Prof. Dr. Werner Nachtigal.

„Mit dem Umwelt-Campus Birkenfeld und dem in unmittelbarer Nähe liegenden Nationalpark besteht die einzigartige Möglichkeit, Natur und Technik, Vorbild und Forschung, Theorie und Praxis zu vereinen und somit im besten Sinne Bionik zu betreiben“, rufen Brodbeck und Theilen die Verantwortlichen auf, die interdisziplinäre Wissenschaft noch stärker am UCB und in der Nationalparkregion zu verankern. Das Beispiel „Grüne Fassadenverkleidung“ zeigt, dass damit auch wirtschaftlich ungeahnte Möglichkeiten verbunden sind.

Landrat: Ein Muss fürs NLP-Amt

Landrat Matthias Schneider hält die Idee „unter energiebilanziellen Gesichtspunkten für einen interessanten Ansatz“. Für die Stadt- und Bauleitplanung ergebe sich noch ein anderer Vorteil: „nämlich im Hinblick auf naturschutzfachliche Ausgleichsforderungen für den Eingriff in den Naturhaushalt bei Flächeninanspruchnahme beim Hausneubau. Ein Teil der regelmäßig erhobenen Ausgleichsforderungen ließe sich eben dann durch diese vertikalen Wiesen kompensieren“, hofft Schneider, zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen zu können. „Zumal diese Ausgleichsforderungen dann immer 1:1 mit dem Eingriffszeitraum durch den Hausneubau korrelieren, was ja den gesetzlichen Vorgaben entgegenkommt. Forschungsansätze unter diesem Aspekt voranzutreiben, um zu der sich dort entwickelnden Fauna- und Floravielfalt Aussagen treffen zu können, halte ich für hoch interessant. Für die Nationalparkregion also ein inhaltlich logischer Ansatz wie auch eigentlich ein Muss für das Outfit des neuen Nationalparkamtes“, sagt der Landrat.

