Die Planungen für das 24. Altburgfestival in Bundenbach am nächsten Wochenende, 17. bis 19. August, laufen auf Hochtouren. Freitags startet das Festival mit einer Folk-Rock-Nacht mit Garden of Delight. Samstags spielen ebenfalls hervorragende Bands: An Erminig (bretonische Tanzmusik), Seamen (Folk Rock) und The Pokes (Folkpunk). An beiden Abenden werden wie in den vergangenen Jahren Feuershows präsentiert.

Freitags startet das Festival mit einer Folk-Rock-Nacht mit Garden of Delight (GOD). Die Band bringt ihr neues Album nach Bundenbach mit.

Alle drei Festivaltage werden auch vom bunten Markttreiben des mittelalterlichen Markts geprägt. Hier findet man Händler, mittelalterliche Lagergruppen, keltisches Handwerk und Gaukler. Ebenso bietet das Altburgfestival ein keltisches Badehaus, Bertholder der Erzähler und viele weitere Attraktionen. Sonntags unterhält Dr.Dr.Dr. Bombastus, ein mittelalterlicher Chirurg, die Marktbesucher. Der Festival-Sonntag hat sich als Familientag etabliert und bietet neben dem mittelalterlichen Markt ein tolles Kinderprogramm.

Wie auch in den vergangenen Jahren bringt der Keltenshuttle (ein Kleinbus) die Besucher kostenlos vom Parkplatz zum Festival- und Marktgelände. Der Veranstalter hat sich in diesem Jahr zusätzlich etwas Besonderes einfallen lassen: Den lebenden Kelten-Shuttle... Gäste reiten auf Eseln vom Parkplatz zum Festivalgelände.

Die BBC dreht eine Reportage

Ein Film-Team des BBC wird das Festival begleiten und einen Bericht über die Altburg und das Altburgfestival drehen. Die Veranstalter bietet auch in diesem Jahr ausgesuchte Speisen, Met, Whisky und auch Guinness vom Fass. Camping ist ebenfalls möglich.

"In erster Linie werden wir in diesem Jahr wieder das bewährte dreiteilige Konzept fortsetzten", berichtet Mitorganisator Michael Brzoska. So wird im Innern der rekonstruierten Höhensiedlung Leben und Arbeiten vor 2000 Jahren zu sehen sein. Besondere Schwerpunkte sind Bronzeguss und keltische Küche. Natürlich wird auch die Verarbeitung von Stoff und das Weben zu sehen sein. Brzoska: "Alle sind eingeladen, in die Welt der Kelten einzutauchen und die einmalige Atmosphäre innerhalb der Palisaden zu erleben."

Obwohl in diesem Jahr mit konkurrierenden Festen in Kaiserslautern und in Saarbrücken zwei Großveranstaltungen vielen Händlern umsatzträchtiger erschienen, konnte ein für das Publikum sehr interessanter Markt zusammengestellt werden: "Viele Händler, die unsere Veranstaltung lieben und schätzen gelernt haben, bleiben uns treu und kommen auch in diesem Jahr wieder; auch neue Stände werden zu sehen sein", sagt Brzoska. Abgerundet wird der Markt durch mehrere Lager, die interessante Einblicke bieten werden.

Der dritte Teil, das Irish-Folkfestival besticht durch die Auswahl der Bands und Interpreten: "Das ist der Mix, der es ausmacht: Tagsüber Markt und Keltenleben, am Abend Folkmusik zum Träumen oder Mitmachen, und das Ganze auf einer Hochfläche über dem Hahnenbachtal, das sich die Kelten mit Sicherheit nicht zufällig zum Bau ihrer Siedlung ausgesucht haben. Wenn alles klappt, lädt der vom Vollmond illuminierte Nebel, der am späten Abend während der Feuershow aus dem Tal aufstiegt, zum Träumen und Bestaunen ein."

Der Erste Beigeordnete, der am 26. August als einziger Kandidat zur Ortsbürgermeisterwahl in Bundenbach antritt, berichtet weiter: "In den vergangenen Jahren ist die Veranstaltung immer größer geworden, es kommen immer mehr Besucher, und auch die Rechts- und Sicherheitsvorschriften haben bei dieser Entwicklung Schritt gehalten. So gab es in diesem Jahr intensiven Abstimmungsbedarf zwischen Genehmigungsbehörde, Sicherheitskräften und Veranstalter. Vor allen Dingen die rechtliche Einordnung der Veranstaltung im Gewerberecht und die zu Grunde liegenden Vorschriften, die aus Sicherheitsgründen zu beachten sind, bedurften zum Teil der Entscheidung übergeordneter Stellen." Allerdings konnten zwischenzeitlich alle Klippen umschifft werden, die Genehmigung wurde erteilt, und ein von allen Seiten tragfähiges Sicherheitskonzept zum Schutz der Besucher wurde erstellt.

Rettungswege freihalten

Ergebnis dieses Konzept ist unter anderem, dass die Anfahrts- und Rettungswege unbedingt freigehalten werden. Falschparker werden also ohne Rücksicht abgeschleppt. Vieles an Arbeit konnte zwischenzeitlich standardisiert werden. Am Montag ging es los, und die Bühne und die umgebaute Theke sind in Arbeit. Wieder konnten mehr als 100 Helfer gefunden werden, die am Veranstaltungswochenende im Einsatz sind, freut sich der Organisator. Vera Müller