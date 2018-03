Feuerwehr konnte Übergreifen der Flammen auf Wohnhaus verhindern

Aus unserem Archiv

Schauren

Schnell unter Kontrolle hatte die Feuerwehr gestern Abend einen Brand in Schauren. Ein Gartenhäuschen war aus noch ungeklärter Ursache in Brand geraten, ein Übergriff der Flammen auf das direkt angrenzende Wohnhaus in der Ortsmitte nahe der Schaurener Kirche konnte verhindert werden. Personen kamen nicht zu Schaden. Nach Informationen der Feuerwehr brannte es in den vergangenen Jahren auf dem Anwesen bereits zum vierten Mal.