Feuerwehr Kempfeld hat eine neue Führungsspitze

Stefan Kaufmann ist neuer Wehrführer in Kempfeld. Kaufmann agiert seit Februar 2016 bereits als stellvertretender Wehrführer und übernahm nun das Amt von Stefan Wannemacher, der seinen Posten aus beruflichen Gründen niedergelegt hatte.

Foto: ffw Kempfeld

Der Andrang war groß bei der Jahresdienstbesprechung im Gerätehaus in Kempfeld. Bis auf eine Ausnahme waren alle aktiven Wehrleute der Einladung gefolgt. Auch die Alterskameraden sowie Ehrenwehrführer Gerhard Pick wollten sich die Besprechung nicht entgehen lassen.

Neben seinen Kameraden begrüßte Wehrführer Wannemacher auch zahlreiche Gäste – darunter Klaus Beck, der in Vertretung für Landrat Matthias Schneider angereist war, sowie den Bürgermeister der VG Herrstein, Uwe Weber, und Sachbearbeiterin Jennifer Dunkel. Ortsbürgermeister Horst Albohr, Kreisfeuerwehrinspekteur Eberhard Fuhr sowie die Wehrleitung mit Nils Heidrich und Stellvertreter Sascha Weber waren ebenfalls erschienen. Auch der stellvertretende Vorsitzende des Kreisfeuerwehrverbandes Birkenfeld, Dirk Backes, nahm an der Sitzung teil.

Zunächst stand ein Rückblick an. Neben einer Brandsicherheitswache und 24 Ausbildungsdiensten wurde es im abgelaufenen Jahr 21-mal Ernst für die Kempfelder Brandschützer. Elfmal wurden sie zu technischen Hilfeleistungen alarmiert, zehnmal zu Brandeinsätzen. Das entspricht dem Durchschnitt der vergangenen Jahre, betonte Wannemacher. Nachdem auch der Gerätewart, der Atemschutzgerätewart sowie der Jugendwart und auch der Kassenwart ihre Berichte abgegeben hatten, stand die Wahl des neuen Wehrführers für die Truppe am Fuße der Wildenburg an.

Brandmeister Stefan Kaufmann wurde von der Mannschaft vorgeschlagen und mit einem Traumergebnis ohne Gegenstimme gewählt. Da Kaufmann bisher als stellvertretender Wehrführer tätig war, wurde ein weiterer Wahlgang nötig, um auch dieses verwaiste Amt wieder zu besetzen. Von der Versammlung vorgeschlagen wurden die beiden Brandmeister Alexander Kaiser und Benjamin Wagner. Kaiser erhielt schließlich mehr Stimmen als sein Mitbewerber.

Zum Abschluss der Dienstbesprechung mit Ausblicken auf das Jahr 2018 wurde eine kleine Mahlzeit, gesponsort von der Ortsgemeinde Kempfeld, gereicht. Natürlich wurde da noch ausgiebig über die ersten drei Einsätze des noch jungen Jahres gesprochen. Zwei Bäume, die während des Sturms „Burglind“ auf Verkehrsstraßen gestürzt waren, und ein Stromausfall hatten für einen turbulenten Auftakt gesorgt. ni