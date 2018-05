Festa Italiana in Brücken: Fernsehbekannte Sänger schicken musikalische Grüße aus dem Süden

Nach einer solchen Besetzung würde sich mancher professionelle Konzertveranstalter, der eine ganz bestimmte Zielgruppe von Musikfreunden im Blick hat, die Finger lecken: Salvatore und Karina Marino, die Inhaber der kleinen Pizzeria Calabria in Brücken, haben für ihre inzwischen dritte Festa Italiana am Freitag und Samstag, 22. und 23. Juni, insgesamt sechs Italobands beziehungsweise fernsehbekannte Sänger an Land gezogen, die vor ihrem Restaurant live auftreten werden.

An beiden Abenden werden von 18 bis 24 Uhr jeweils drei Akteure ein Gastspiel im Nationalparkort geben. Am Freitag ist das zunächst die auf Songs aus Bella Italia spezialisierte Gruppe ...

Lesezeit für diesen Artikel (718 Wörter): 3 Minuten, 07 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.