Am zweiten Mai-Wochenende wartet Idar-Oberstein mit einem wahren Veranstaltungsmarathon auf. Denn außer dem Geocaching-Event „Stashes 'n' Stones“ in der Messe Idar-Oberstein und der Wiedereröffnung des Industriedenkmals Jakob Bengel in der Wilhelmstraße findet auf dem Flugplatz im Stadtteil Göttschied am Samstag und Sonntag, 12. und 13. Mai, das fünfte Internationale Drachenfest Idar-Oberstein statt. Die Besucher erwartet ein farbenfroher Konfettiregen aus bunten Drachen über dem Flugplatz. Ausrichter sind der Aero-Club, die Stadt Idar-Oberstein und Arthur Skibb. Unterstützt wird die Veranstaltung von der Kreissparkasse Birkenfeld und der OIE AG.

Das Drachenfest ist wie immer eine Veranstaltung für die ganze Familie. Unter dem Motto „Lasst die Bowl drehen“ bevölkern zwei Tage lang luftige Attraktionen und glitzernde Gebilde den Himmel über ...

Lesezeit für diesen Artikel (272 Wörter): 1 Minute, 10 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.