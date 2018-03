Fastnacht im Gasthaus Schmidtberger: Auch die letzte deutsche Putzfrau war dabei

Mit vier Stunden Programm haben die Narren das Publikum in der Narrhalla im Gasthaus Schmidtberger in Berglangenbach begeistert. Kein Stuhl war mehr frei, als um 20.11 Uhr die Obernarren die Bühne betraten.

Fastnacht im Gasthaus Schmidtberger 1 von 4 Luca Löwe und Luca Staudt (Foto links) eröffneten das Programm in der voll besetzten Narhalla Schmidtberger in Berglangenbach Foto: Reiner Drumm 2 von 4 Das Publikum hatte viel zu lachen und zu sehen – unter anderem den Tanz der Gardemädchen.​​ Foto: Reiner Drumm 3 von 4 Nach dem Finale und dem Ausmarsch aus der Narrhalla wurde noch bis spät in die Nacht gefeiert.​ Foto: Reiner Drumm » alle Fotos der Fotostrecke ansehen

Wie immer gab es die obligatorische Begrüßung und den traditionellen Witz von Obernarr Horst Schulz. Natürlich durfte die Blechmusikkapelle vom Musikverein nicht fehlen, die alle Darbietungen mit dem Büttenmarsch umrahmten.

Sitzungspräsident Kurt Jenet eröffnete die Sitzung mit der Ankündigung der Gardemädchen Layla Pontius, Lisa Gosert, Hannah Kent, Seline Eisenhut und Ann-Kathrin Scheffler, die gekonnt den Gardetanz vorführten. Als Eisbrecher berichteten die Nachwuchsstars Luca Löwe und Luca Staudt von kein Bock auf Schule, aber Bock auf die neue junge Lehrerin. Mit „Wieder mal sind wir zu haben“ trugen die Klageweiber, vorgetragen von den Desperate Housewives, gekonnt gesungen vor, was passiert, wenn die Männer mal nicht spuren.

Ein kleiner Höhepunkt des Abends war der Auftritt von Tanzmariechen Lea Zimmermann, die zeigte, worauf es bei einem akrobatischen Tanz ankommt. Die Ladykracher Katharina Kliemas, Denise Nied und Lisa Kartarius berichteten über ihren verkaterten nächtlichen Ausflug von der Heimbacher Faset. Wie es im Theater zugeht, wenn der gebuchte Platz besetzt ist, und wie man Pantomime erklärt, zeigte Dunja Holatschek. Verwechslungen waren programmiert. Dann stürmte die letzte deutsche Putzfrau Anett Albrecht die Bühne. Sie strapazierte die Lachmuskeln, als sie erzählte, wie man schadlos mit 100 durchs Städtchen fährt.

Der Bänkelsänger mit Gitarre, Wolfgang Holatschek, erzählte wieder einmal gesanglich, wie es einem Pechvogel geht, wenn grad gar nix funktioniert. Sitzungspräsident Kurt Jenet zeigte in seinem Auftritt, was passiert, wenn man im Haus eine vollautomatische Toilette hat, und dass es eine Fernbedienung mit Ladytaste gibt. In die 1920 Jahre entführten die Desperate Housewives mit ihrem zweiten Auftritt mit dem Tanz von Dick und Doof. Alle Damen (Henny Seibert, Dunja und Silvia Holatschek, Andrea Eisenhut, Susanne Donner, Marina Kartarius, Silvia Schott, Denise Nied und Helene Welsch) waren wie Dick oder Doof maskiert und tanzten gekonnt von langsam bis schnell alle bekannten Variationen von Laurel und Hardy.

Über ihre Einkaufsfahrt unterhielten sich Karl und Johanna, Silvia und Wolfgang Holatschek, und bekamen darüber Streit, warum der Einkaufszettel zu Hause vergessen wurde. Kurzerhand wurde dann auf Verdacht gekauft. Das Männerballett, die Wadewackeler, lässt sich jedes Jahr was Neues einfallen. Diesmal wurde das Sandmännchen kopiert. Erst nach einer Zugabe durften Marco Nied, Dennis Lachance, Dustin Theis, Sven Jaekel und Phillip Eisenhut die Bühne verlassen.

Marina Kartarius als Elfriede Krimmelwütig aus Kaltnaggisch brachte die Halle zum Beben. Im Supermarkt klebte sie den Aufkleber der Bananen auf die Gurken, um dann zufragen: „Ei, warum sinn dann eure Banane so grün?“ Nach dem Finale und dem Ausmarsch aus der Narrhalla wurde noch bis spät in die Nacht gefeiert. Den Orden der Nahe-Zeitung bekamen in diesem Jahr Katharina Kliemas und Luca Löwe.