Familie in letzter Minute vor dem Feuer gerettet

Dramatische Rettungsaktion in der Nacht auf Dienstag in der Wasenstraße: "Wir mussten sehr schnell reagieren. Es ging um Sekunden", beschreibt Joachim Riemer, Leiter der Freiwilligen Feuerwehr Idar-Oberstein, die extrem bedrohliche Situation für eine fünfköpfige Familie. Auslöser war Brandstiftung.

Bilderstrecke: Feuerwehr als Lebensretter nach Brandstiftung in Idar-Oberstein 1 von 14 Dramatische Momente in der Wasenstraße im Stadtteil Oberstein. Dort standen drei Kinder und ihre Eltern um Hilfe rufend am Fenster des ersten Stocks, als die Rettungskräfte eintrafen. Foto: Hosser 2 von 14 Über Leitern wurden die Menschen aus dem brennenden Haus gerettet. Foto: Hosser 3 von 14 Kurz vor Mitternacht war dort der Brand gemeldet worden. Unbekannte hatten offenbar Sperrmüll in Barnd gesetzt, der in großen Mengen vor dem Haus stand. Foto: Hosser 4 von 14 Das Feuer wurde schnell größer und griff aufs Innere des Hauses über, nachdem ein Schaufenster durch die Hitze geborsten war. Rauch zog durchs Treppenhaus nach oben. Foto: Hosser 5 von 14 Die Eltern und ihre drei Kinder seien die einzigen Bewohner gewesen, sagt die Polizei Foto: Sebastian Schmitt 6 von 14 Feuerwehr als Lebensretter nach Brandstiftung in Idar-Oberstein Foto: Sebastian Schmitt 7 von 14 Die Einsatzkräfte hatten mit schwierigsten Bedingungen zu kämpfen, schwerer Atemschutz war nötig. Foto: Sebastian Schmitt 8 von 14 Der Schaden an dem Haus in Oberstein wird auf rund 80.000 Euro geschätzt. Foto: Sebastian Schmitt 9 von 14 Die Ermittlungen laufen, heißt es seitens der Polizei. Foto: Sebastian Schmitt 10 von 14 Bei Tageslicht offenbarte sich das Ausmaß der Zerstörung des Hauses. Foto: Hosser 11 von 14 Die Polizei spricht von einem Schaden in Höhe von 80.000 Euro. Foto: Hosser 12 von 14 Angesichts des Ausmaßes der Schäden steht sogar ein Abriss im Raum. Foto: Hosser 13 von 14 Und überhaupt nicht zu bemessen ist der Verlust an persönlichen Dingen und Erinnerungen der betroffenen Familie. Foto: Hosser » alle Fotos der Fotostrecke ansehen

Vater, Mutter und den drei Kindern im Alter zwischen vier und sechs Jahren war der Fluchtweg durch das Treppenhaus auch wegen der starken Rauchentwicklung versperrt. Die Wehrleute befreiten erst die drei Kinder, dann die Erwachsenen durch die Fensteröffnung aus einem Zimmer im ersten Stock aus ihrer gefährlichen Lage. Dorthin hatten sie sich zurückgezogen und riefen um Hilfe.

Die Feuerwehr war zunächst nur von einem Sperrmüllbrand ausgegangen. Als sie in der Wasenstraße eintraf, brannte aber das gesamte Erdgeschoss bereits lichterloh. Dichter Rauch zog auch durch die Räume im Obergeschoss. Wenn die Retter nur wenig später gekommen wäre, hätten die Bedrängten aus dem Fenster dreieinhalb bis vier Meter nach unten auf die Straße springen müssen. So aber blieb es bei einer Rauchgasvergiftung. Alle fünf wurden vor Ort von Sanitätern und Notärzten versorgt und dann ins Klinikum Idar-Oberstein gebracht. Die Stadtverwaltung hat sich bereits darum gekümmert, dass die Familie nach ihrer Entlassung aus dem Krankenhaus in einer Sozialwohnung untergebracht wird.

Eine Nachbarin hatte das Feuer kurz vor Mitternacht entdeckt und die Feuerwehr alarmiert. Nach den bisherigen Ermittlungen der Kriminalpolizei hatten Unbekannte offenbar den in großen Mengen an der Hauswand abgestellten Sperrmüll entzündet. Durch die Hitzeentwicklung barst ein Schaufenster im Erdgeschoss. Das Feuer hatte so freie Bahn und breitete sich schnell im Erdgeschoss aus. Das Gebäude wurde schwer in Mitleidenschaft gezogen. Der Schaden liegt nach Angaben der Polizei bei insgesamt rund 80 000 Euro.

Die Kripo ermittelt wegen schwerer Brandstiftung. Es gibt laut Kripo-Chef Roland Maurer bislang nur vage Hinweise auf die Täter. Es könnten möglicherweise Jugendliche gewesen sein, die zuvor am Tatort gesehen wurden. Einen fremdenfeindlichen Hintergrund – die Familie, die in der Obersteiner Fußgängerzone einen Textilienladen betreibt, stammt aus Pakistan – schließt Maurer nach dem bisherigen Ermittlungsstand aus: "Darauf deutet derzeit nichts hin."

Die Feuerwache 1 war mit acht Fahrzeugen und 40 Leuten im Einsatz. Außerdem waren Rettungswagen aus Idar-Oberstein, Kirn und Birkenfeld sowie Notarztwagen aus Birkenfeld und Idar-Oberstein vor Ort.

Von unserem Redaktionsleiter Kurt Knaudt