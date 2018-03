Es war sein schönster Geburtstag

Locker steigt Lynn E. Nielsen die Stufen von der Empore der evangelischen Stadtkirche herab, fängt an zu plaudern. Doch so lässig, wie er sich gibt, fühlt er sich nicht. "An diesen Tag werde ich mich erinnern, bis ich sterbe", sagt der Universitätsprofessor leidenschaftlich wenige Minuten nach dem Konzert, das er und seine Schwester Marlys Austin gegeben hatten.

Prof. Lynn E. Nielsen und seine Schwester Marlys Austin besuchten Freunde in Idar-Oberstein und gaben ein Konzert in der Stadtkirche.

Foto: Hosser

Und das liegt nicht nur an den beiden Jahrestagen, die ihm und seiner Schwester diesen Abend auf der Empore unvergesslich machen: Der Professor feierte seinen 65. Geburtstag, seine Schwester und ihr Mann Simeon ihren 40. Hochzeitstag. Das war Zufall, bei der Terminabsprache hatte niemand daran gedacht. Andere Eindrücke schienen ihm wichtiger: Dass er in der Stadtkirche, diesem "wundervollen Platz fürs Orgelspiel", ein Konzert für den Frieden geben konnte und für seine Freunde in Idar-Oberstein. Und dass die gut 90 Gäste nach einer Stunden Musik (Nielsen mit Stücken von Johann Sebastian Bach, Joseph Rheinberger und Herman Schroeder) und Gesang (Austin mit Liedern von Franz Schubert und african-american Spirituals) eine Zugabe forderten, dürfte ihm ebenfalls gefallen haben.

Mit George Gershwins "Summertime" lösten die beiden es ein: Schwester Marlys mit ihrer Sopranstimme, Nielsen mit jazzigen Klängen über die Orgelpfeifen. Das Schlussgebet des Kirchenkonzerts sang Anna-Lena Fuhr.

Auch dass an diesem Sonntag die Kirche den Israel-Tag feierte, war Zufall. Und passte dennoch in den Rahmen, den Nielsen diesem Konzert geben wollte: Es sollte, wie Pfarrerin Angelika Röske es ausdrückte, ein Zeichen für das friedliche Zusammenleben aller Menschen sein. Oder, wie Stadtbeigeordneter Friedrich Marx formulierte: ein Konzert, das die deutsch-amerikanische Freundschaft lebt.

Das sah vor 70 Jahren noch ganz anders aus: Nielsens Vater Adolph und Robert Biegel kämpften im Zweiten Weltkrieg auf verfeindeten Seiten. 30 Jahre später kam Lynn E. Nielsen als junger Soldat der US-Armee nach Idar-Oberstein, wohnte 1971 und 1972 im Haus von Robert Biegel. Aus Feinden wurden Freunde, der Kontakt zu Biegels riss in den folgenden Jahrzehnten nicht ab; aber erst 2006 kam Nielsen wieder in die Schmuckstadt und danach noch drei Mal. Annelie Biegel flog zum Ehepaar Nielsen nach Iowa, hörte in der lutheranischen Kirche in Cedar Falls ein Konzert von Bruder und Schwester Nielsen/Austin. Der

Gedanke reifte, dass die beiden ein Konzert in Idar-Oberstein geben könnten. Als im vorigen Jahr der Plan zu Ende gedacht war, setzte sich Annelie Biegel mit Christine Rinck in Verbindung. Letztere organisierte das Konzert, sprach mit dem Evangelischen Kirchenkreis Obere Nahe den Termin ab – und erfuhr im Gespräch mit Nielsen, dass er und seine Schwester an eben diesem Datum Jahrestage feierten.

"Das ist der beste Geburtstag, den ich jemals hatte", schwärmte Nielsen. Seine Frau hatte wegen Flugangst auf die Reise nach Deutschland verzichtet, dafür begleiteten ihn Tochter Annelie und seine Schwester und ihr Mann.

Zu einem Trip ins "alte Europa" gehört für einen Amerikaner immer auch eine Reise nach Paris. Gestern reiste das Quartett an die Seine, bevor es sich auf den Rückweg in die Vereinigten Staaten machte. Karl-Heinz Dahmer