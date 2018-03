Eröffnungsfeier: Lebenshilfe Obere Nahe präsentiert im neuen Domizil ihre Angebote

Der Umzug erfolgte im Dezember 2016, die Abläufe haben sich eingespielt: Familienunterstützender Dienst, Betreutes Wohnen und eine Außenwohngruppe der Lebenshilfe Obere Nahe sind in den Räumen der Hauptstraße 465 angekommen. Freude zu teilen, gemeinsam zu feiern, die Arbeit transparent zu machen: Darum ging es bei der gestrigen Einweihungsfeier.

Der Regenbogen-Chor eroberte die Herzen der Besucher bei der Einweihung der neuen Lebenshilferäume in der Hauptstraße in Oberstein. Lebenshilfe-Geschäftsführerin Martina Becker (rechts) erläuterte Hintergründe.

Zumal es einen weiteren Grund zum Feiern gab: Der neue Neunsitzer-Rollstuhlfahrerbus, gefördert von der Aktion Mensch und vielen weiteren Spendern (zum Beispiel Bürkle-Stiftung oder Architekturbüro Bill), wurde seiner Bestimmung übergeben. Zum Mitfeiern waren unter anderem der Erste Kreisbeigeordnete Klaus Beck und Uwe Weber, Herrsteiner VG-Chef und Vorsitzender des Lebenshilfevereins, gekommen.

Herzstück der Einweihung der Räume waren die Auftritte der Regenbogen-Gesangsgruppe. Sie inszenierten den Mark-Forster-Hit „Chöre“ und boten später das Lied „Sei ein Baum“, das zum Mitmachen animierte. Die behinderten Akteure sprühten nur so vor Begeisterung und Lebensfreude, was ihnen reichlich Applaus bescherte. Dazu passten die kleinen Konfetti-Herzen, die die Regenbogen-Künstler unter die Gäste warfen.

Lebenshilfe-Geschäftsführerin Martina Becker erläuterte Hintergründe zum Umzug: Letztlich wurde das Angebot an die Bedürfnisse behinderter Menschen – die im ländlichen Raum häufig bei ihren Familien leben – angepasst: Betreuende brauchen Freiräume, behinderte mehr Teilhabe – durch Konzert-, Kino- und Fußballspielbesuche zum Beispiel. Dazu kommen spezielle Freizeitangebote in Kursform und Ähnliches.

Durch tagesstrukturierende Maßnahmen (Kindertagesstätte, Tagesförderstätte, Werkstätten) und ein differenziertes Wohnangebot (Wohnstätten, Außenwohngruppen, betreutes Wohnen) wurden wertvolle Hilfen für behinderte Menschen bereitgestellt, ohne dass Angehörige aus dem Fokus gerieten. Becker würdigte den Einsatz der ehrenamtlichen Unterstützer in diesem Bereich, die wertvolle Arbeit leisten und das Leben behinderter Menschen bereichern: „Das ist wirklich großartig.“ Da gebe es keinerlei Berührungsängste, sondern ein wunderbares Miteinander. Uwe Weber bedankte sich bei Becker für ihren Einsatz.

Bei Häppchen und Sekt konnten sich die Gäste die neuen Räumlichkeiten anschauen, zu denen auch kleine Appartments gehören, die Menschen mit Einschränkungen bewohnen und die sich die Gäste – bei aller Rücksichtnahme auf die Intimsphäre der Bewohner, die damit aber ganz locker umgingen – anschauen konnten.

Ein wesentlicher Baustein der Arbeit in diesem Bereich sind die offenen Hilfen: Durch diese erfahren die Familien Unterstützung und Entlastung in ihrem Alltag. Die Teilhabe am kulturellen, gesellschaftlichen und politischen Leben werde sowohl für Menschen mit Behinderung als auch für deren Angehörige unabhängig voneinander möglich. Das Angebot richtet sich an Behinderte, von Behinderung bedrohte und chronisch kranke Menschen jeglichen Alters und deren Angehörige im Landkreis Birkenfeld. Die offenen Hilfen leitet Sozialpädagogin Verena Wahl. Je nach Hilfebedarf werden Mitarbeiter mit verschiedenen Qualifikationen eingesetzt. Becker kündigte an, dass künftig eine stärkere Kooperation mit Vereinen und Einrichtungen der Region erfolgen soll, damit Inklusion noch besser gelebt werden könne. Mit einem Schmunzeln und Augenzwinkern ergänzte sie: „Wir können mehr als nur Café.“

Damit spielte sie auf das geplante Projekt im städtischen Bahnhof, das Lebenshilfe-Café, an. Alle Beteiligten arbeiten Hand in Hand: Auch hier gehen die Arbeiten gut voran, sodass einer Eröffnung noch in diesem Jahr wohl nichts im Weg steht.

