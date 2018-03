Energie in Selbstversorgung: Mit Zuschuss zur autarken Gemeinde

Aus unserem Archiv

Meckenbach

Wird Meckenbach ein Modelldorf? Ein Selbstversorger in Sachen Strom, der sich aus Wind und Sonne die nötige Energie holt und nicht abhängig ist von den Unsicherheiten auf den globalen Märkten? Im August 2017 hatte die Verbandsgemeindeverwaltung Birkenfeld bei Ortsbürgermeister Stefan Bill angefragt, ob Interesse bestehe, sich am EU-Projekt Logic zu beteiligen, Ende voriger Woche stellten Alexander Reis vom Institut für angewandtes Stoffstrom-Management (Ifas) und Viktor Klein, Klimaschutz- und Projektmanager in der VG Birkenfeld, den Meckenbachern das Logic-Projekt in einer Einwohnerversammlung vor. Auch VG-Chef Bernhard Alscher kam ins Gemeindehaus und warb für das Projekt.