Eisengeländer brachte Auto in Oberstein spektakulär zum Stehen

Aus unserem Archiv

Idar-Oberstein

Selbstständig machte sich ein Auto am Samstagabend kurz nach 18 Uhr auf dem Volkesberg im Stadtteil Oberstein: Weil der 23-jährige Fahrer laut Polizei die Handbremse nicht fest genug angezogen und zudem auch noch keinen Gang eingelegt hatte, setzte sich der Kleinwagen von allein in Bewegung. An einem Eisengeländer kam es spektakulär zum Stehen.