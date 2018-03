Einmal bis zum Glockenturm und wieder zurück

Auf geht's am Dienstag nächster Woche, 31. Juli, zum zweiten sommerlichen Spaziergang der Nahe-Zeitung. Zusammen mit unseren Lesern, einheimischen wie fremden, und geführt von Rudi Gordner, dem Bürgermeister des 250-Einwohner-Dorfes, und anderen Ortskundigen wollen wir zunächst einige der schönsten Ecken Hattgensteins kennenlernen.Dass dabei der Glockenturm, das historische Wahrzeichen des Dorfes nicht fehlen darf, ist klar. Treffpunkt zum Dorfrundgang, der etwa eine knappe Stunde dauern soll, wird um 17 Uhr am Dorfgemeinschaftshaus sein.

Foto: vector_master – Fotolia

Hattgenstein – Auf geht's am Dienstag nächster Woche, 31. Juli, zum zweiten sommerlichen Spaziergang der Nahe-Zeitung. Zusammen mit unseren Lesern, einheimischen wie fremden, und geführt von Rudi Gordner, dem Bürgermeister des 250-Einwohner-Dorfes, und anderen Ortskundigen wollen wir zunächst einige der schönsten Ecken Hattgensteins kennenlernen.

Dass dabei der Glockenturm, das historische Wahrzeichen des Dorfes nicht fehlen darf ebenso wie die liebevoll renovierten Bauernhöfe an der Hauptstraße oder das futuristisch anmutende Energiesparhaus "unter Glas", das ein Professor vom Umwelt-Campus im Neubaugebiet errichtete, ist klar. Treffpunkt zum Dorfrundgang, der etwa eine knappe Stunde dauern soll, wird um 17 Uhr am Dorfgemeinschaftshaus sein.

Dort werden die Spaziergänger gegen 18 Uhr zurück erwartet. Für einen kleinen Imbiss sowie erfrischende Getränke ist gesorgt. Zu einer Nachbetrachtung des Gesehenen, aber auch zur besseren Illustration einiger Hattgensteiner Projekte will der Ortsbürgermeister zudem noch einiges an Fotos und Plänen sowie kompetente Gesprächspartner mitbringen. Nachzuhaken wäre vielleicht in Sachen Internet-Auftritt. 1997 präsentiert Hattgenstein als einer der ersten Orte in der Region seine eigene Website. Auch wäre interessant zu erfahren, wie die Gemeinde bis heute ohne nennenswerte Schulden wirtschaften konnte.

Die Nahe-Zeitung will den Austausch in lockerer Runde nutzen, um künftig noch besser auf Interessen, Sorgen und Wünsche unserer Hattgensteiner Leser eingehen zu können. Mitglieder der NZ-Redaktion stehen für Fragen und Gespräche zur Verfügung, freuen sich auf einen anregenden Meinungsaustausch, auf neue Geschichten und gesellige Stunden im höchstgelegenen Ort des Landkreises. kpm