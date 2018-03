Einen Meter Bücher gab's für 50 Euro

Blauer Himmel, Sonnenschein, milde Temperaturen und dazu noch reichlich Gäste – der Traum aller Organisatoren von Festen im Sommer. Dieser Traum ging beim Dorffest in Eckersweiler und den anderen auf der Heide in Erfüllung. Das Wetter zeigte sich von seiner besten Seite und die Besucher strömten in Scharen zum Dorfgemeinschaftshaus in Eckersweiler. "Zur Mittagszeit waren fast alle Plätze belegt", freut sich Helmut Rausch, Vorsitzender des Schachclubs, unter dessen Regie das Dorffest abgehalten wurde. Als Helfer fungierten allerdings auch Mitglieder anderer Vereine und Freiwillige aus dem

Der Bestand der ehemaligen Dorfbücherei wurde nach Zentimetern verkauft.

Foto: Philipp Bohr

Eckersweiler – Blauer Himmel, Sonnenschein, milde Temperaturen und dazu noch reichlich Gäste – der Traum aller Organisatoren von Festen im Sommer. Dieser Traum ging beim Dorffest in Eckersweiler und den anderen auf der Heide in Erfüllung. Das Wetter zeigte sich von seiner besten Seite und die Besucher strömten in Scharen zum Dorfgemeinschaftshaus in Eckersweiler. "Zur Mittagszeit waren fast alle Plätze belegt", freut sich Helmut Rausch, Vorsitzender des Schachclubs, unter dessen Regie das Dorffest abgehalten wurde. Als Helfer fungierten allerdings auch Mitglieder anderer Vereine und Freiwillige aus dem Dorf. "Ohne diese großartige Unterstützung der Einwohner wäre ein Fest dieser Größenordnung nicht zu stemmen", fügt Rausch hinzu.

Den Beginn fand das Dorffest bereits am Samstagabend bei einem gemütlichen Beisammensein vorm Dorfgemeinschaftshaus und in der Feuerwehrbar. Wobei zum Auftakt nicht ganz so viele Leute kamen wie in den Vorjahren. Der Festsonntag wurde mit einem Gottesdienst in der Dorfkirche eröffnet, den die Flötengruppe Eckersweiler musikalisch bereicherte.

Im Anschluss verlagerte sich das Treiben vor das Dorfgemeinschaftshaus und den Dorfmittelpunkt. Bei den Schlepperfreunden Heide konnten die Besucher historische Traktoren bestaunen und das ein oder andere Fachgespräche halten. Weiterhin hatte auch die "Schweizer Bank" wieder geöffnet und die Besucher konnten ihre alten D-Mark gegen Essenbons einlösen. "Es ist immer wieder faszinierend, wie viel Mark noch abgegeben wird. Allein in diesem Jahr waren es knapp über 300 Mark", erklärt Festkassierer Axel Blum. Zum Mittagessen haben die Eckersweiler selbst gemachte gefüllte Klöße angeboten. Bereits am Vortag hatten die Frauen alle Hände voll zu tun. Etliche der begeisterten Besucher kamen extra wegen der gefüllten Klöße zum Dorffest. Ein weiterer Besuchermagnet war der Verkauf historischer Bücher aus der ehemaligen Dorfbücherei. So konnte man aus einer Vielzahl an Büchern auswählen und kostengünstig kaufen. Die Bücherstapel wurden vermessen und die Käufer mussten 50 Cent pro Zentimeter bezahlen. "Zwar wurden nicht alle Bücher verkauft, aber die Resonanz war enorm", ist Ortsbürgermeister Hans-Peter Bohr mit dem gelungen Bücherverkauf zufrieden. Bei Kaffee und Kuchen und der anschließenden Tombola ließen es sich die Festbesucher gut gehen, bevor das Dorffest in den frühen Abendstunden seinen Ausklang bei lauen Sommertemperaturen fand. Philipp Bohr