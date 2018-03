Einbrüche: 23-Jähriger bleibt länger hinter Gittern

Im roten, völlig zerlumpten Jogginganzug erschien der Angeklagte vor dem Strafgericht Idar-Oberstein, die Fußfesseln um die Knöchel. Er sitzt zurzeit eine von mittlerweile vielen Haftstrafen seit Jugendjahren ab. Und nun wird sich sein Aufenthalt in der JVA Rohrbach um zwei Jahre und neun Monate verlängern.

Während Verteidigerin Lilla Juharos einen Freispruch oder allerhöchstens eine geringe Strafe als angemessen betrachtete und die Bad Kreuznacher Staatsanwältin Heike Finke zwei Jahre und sechs Monate Freiheitsstrafe beantragte, fiel das Urteil von Richter Philipp Schneider mit zwei Jahren und neun Monaten Freiheitsstrafe sehr deutlich aus. Viele Zeugen – darunter die Geschädigten und Polizeibeamte – wurden gehört, was letztlich aber in erster Linie Informationen über die Beschädigungen und die Spurensicherung lieferte. Augenzeugen gab es nicht.

Dem 23-jährigen Idar-Obersteiner, der einschlägig wegen Körperverletzung, Diebstählen, Hehlerei und versuchten Totschlags vorbestraft ist, wurden gleich mehrere Einbruchsdiebstähle und erhebliche Sachbeschädigungen vorgeworfen. So ging es um den Einbruch im September 2016 in Räume einer Idar-Obersteiner Ergotherapiepraxis. Durch eingeschlagene Fenster hatte sich der junge Mann Zutritt verschafft. Bargeld und zwei Notebooks ließ er mitgehen. Der Schaden betrug rund 2000 Euro. Im Februar 2017 gab es in der Nacht zum 23. eine Reihe von Einbrüchen in Firmen, die sich in direkter Nachbarschaft im Kirner Industriegebiet befinden. Auch hierbei entstand jeweils ein hoher Schaden durch die brachiale Vorgehensweise. Beim dritten Einbruch in jener Nacht stoppte den Angeklagten, der wohl mit einem Mittäter unterwegs war, eine Alarmanlage.

Es folgte im Juli 2017 ein Einbruchsdiebstahl in eine Heilpraktikerpraxis in Idar-Oberstein. Dort wurden Bildschirme, ein Drucker, ein Laptop, Telefone, ein Staubsauger etc. gestohlen. Dieser Einbruch war dem Angeklagten allerdings kaum nachzuweisen, obwohl der Laptop der Praxis bei einer Polizeikontrolle am Trierer Bahnhof zwei Monate später in einer Werkzeugtasche, dessen Inhalt dem Angeklagten in Teilen zuzuordnen war, gefunden wurde.

Der Rechner lieferte letztlich klare Hinweise auf die Praxis, in die eingebrochen worden war, und wurde von seinem Besitzer eindeutig identifiziert. In der Tasche befanden sich zudem Speicherkarten, die Fotoaufnahmen von Haustüren etc. zeigten. Schneider wies mehrfach darauf hin, dass sich ein Geständnis strafmildernd auswirken könne. Ein Angebot, von dem der angeklagte Vater einer kleinen Tochter keinen Gebrauch machte und ohnehin beim Prozess eher unbeteiligt wirkte.

Ein verlorener Einweghandschuh, Blutspuren am Tatort: Das DNA-Material führte eindeutig zum Angeklagten, was die Verteidigerin in ihrem Plädoyer allerdings anzweifelte. Es könnte auch jemand eine falsche Fährte gelegt haben, die Taten seien nicht zwingend zuzuordnen: „Es gibt kaum konkrete Hinweise darauf, was mein Mandant getan haben soll.“ Das sah die Staatsanwältin anders: Vier Fälle sieht sie als erwiesen an.

Auch Schneider betonte: „Ich bin von der Täterschaft des Angeklagten überzeugt. Das Vorgehen in den Fällen ist mehr oder weniger identisch. Und auch die DNA-Analyse ist unstrittig.“

