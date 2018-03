Ein Missgeschick mit bösen Folgen

Aus unserem Archiv

Birkenfeld

Schnell wird man zum Außenseiter: Das Bonner Marabu-Theater braucht eine knappe Stunde für die Geschichte von Lena, die plötzlich und ohne erkennbaren Grund von ihren Klassenkameraden gemobbt wird. Am Mittwoch spielten Julia Rehn und Bene Neustein das Zwei-Personen-Stück in der Stadthalle vor Schülern der Orientierungsstufe der Realschule Plus und des Gymnasiums.