Ein durch und durch durchschnittliches Jahr

Kreis Birkenfeld

Kein gutes, aber ein noch durchschnittliches Erntejahr erwarten die Landwirte der Region nach Kahlfrösten im Februar und einem verregneten Juli. Diese erste Bilanz zieht Hartmut Bauer, Geschäftsführer des Kreisverbandes Birkenfeld. "So wie es ausschaut, kommen wir noch einmal mit einem blauen Auge davon", sagt er. Die Fröste im Februar hatten in Tallagen mancherorts für Totalausfälle gesorgt, so dass einzelne Landwirte ihre Flächen komplett umpflügen und neu einsäen mussten. Dem nicht gerade rekordverdächtigen Ertrag stehen derzeit hohe Getreidepreise gegenüber, da Missernten in den USA und Russland auf dem Weltmarkt die Preise in die Höhe getrieben haben.