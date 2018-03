Edelsteinmuseum in Idar präsentiert Sonderschau der Superlative

Dem Deutschen Edelsteinmuseum in Idar ist ein einzigartiger Wurf gelungen: „Gravierte Kostbarkeiten“ ist eine Sonderschau der Superlative, die zum Museumsfest am Sonntag, 27. Mai, zu sehen ist. Sie präsentiert bis 25. November jeweils 100 Meister-Gravuren aus den beiden Graveur-Hochburgen St. Petersburg und Idar-Oberstein.

Eine von 200 "Gravierten Kostbarkeiten": Versuchung von Vladimir Putrin (St. Petersburg).

Als besondere Ehre empfinden es die Beteiligten in der Schmuckstadt, dass diese exklusive Ausstellung im Jahr 2014 in der Eremitage in St. Petersburg gezeigt wird – und zwar zum 250-jährigen Bestehen dieses riesig dimensionierten Kunstmuseums von Weltrang. kuk

