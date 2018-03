Der Typ ist Kult und hat eine Menge Fans, weil er so gar nicht abgehoben und eher ein bescheidener Mensch ist. Menderes, 14-mal bei der Castingshow DSDS dabei und im Jahr 2016 Dschungelkönig, kommt nach Idar-Oberstein. Palacio Granada, die Aral-Tankstelle/Weierbach und das Autohaus Jochen Laub holen den Künstler am 17. März in die Schmuckstadt. Erste Wahl waren eigentlich Pietro Lombardi und Marc Terenzi, erfuhr die NZ. Die hatten aber beide keine Zeit. Im Granada ist Menderes, der aber sicher nicht als zweite Wahl gelten kann, am 17. März ab 22 Uhr zu Gast, im Autohaus Laub zum groß gefeierten Saisonstart zwischen 15 und 18 Uhr zum Meet and Greet inklusive Fotoshooting und Autogrammstunde mit dem Star. Im Autohaus ist zusätzlich eine Typisierungsaktion der Stefan-Morsch-Stiftung geplant. Außerdem gibt es Essen und Getränke sowie weitere Aktionen für Auto- und Motorradfans. Der Saisonstart wird zusätzlich am 18. März gefeiert.

Auf Menderes freuen sich viele. Wie seine Karriere zustande kam, liest sich wie ein kleiner Roman: in erster Linie durch Ausdauer und Unbeirrbarkeit, wie auch auf seiner Internetseite deutlich wird. ...

