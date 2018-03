Drogensucheam Rande derBundesstraße

Aus unserem Archiv

Hinzerath

Großaufgebot an der Hunsrückhöhenstraße: Die Polizei kontrollierte am Wochenende die Autofahrer, die auf dem Weg zu den Musikfestivals Nature One und Lott waren. 350 Menschen wurden allein am Donnerstag bei Hinzerath überprüft – und einiges an Drogen gefunden.