Drei weitere Windräder auf Dickesbacher Gemarkung geplant

Dickesbach – In Sachen Windkraft machen die Dickesbacher Nägel mit Köpfen: Bei der Kreisverwaltung Birkenfeld liegt ein Antrag für den Bau von drei Windkraftanlagen des Typs „Enercon E-101“ auf Dickesbacher Gemarkung vor. Die Standortgrundstücke befinden sich nicht in Gemeindebesitz, es handelt sich um private landwirtschaftliche Flächen.

Die Anlagen des Typs E-101 haben eine Nabenhöhe von 135,40 Meter. Der Rotordurchmesser beträgt 101 Meter, die Gesamthöhe 185,90 Meter. „Die Standorte sind von den bereits bestehenden zwei Anlagen in Richtung Dickesbach ausgewiesen. Da das Gelände Richtung Dickesbach abfällt, sind die beiden oberen Anlagen trotz höherer Gesamthöhe als die beiden bestehenden Anlagen ungefähr gleich hoch wie diese. Die Windenergieanlage 3 liegt tiefer als die bestehenden Anlagen“, erläutert der Dickesbacher Ortsbürgermeister Knut Wichter auf NZ-Anfrage.

Die Grundstücke, auf denen die Anlagen errichtet werden sollen, befinden sich alle in Privatbesitz. Es handelt sich um drei verschiedene Eigentümer, einer stammt aus Mittelbollenbach. Wichter weiter: „Für die Inanspruchnahme der Wege für Leitungen und die räumliche Nähe müsste die Gemeinde eine Baulast genehmigen, die auch in einem geringem Umfang vergütet wird, ähnlich wie in Mittelreidenbach mit Blick auf die bestehenden Anlagen für die Kabeltrassen. In welchem Zeitrahmen die Genehmigung erteilt wird, weiß ich nicht. Ich gehe davon aus, dass der Bau 2012 erfolgen soll.“ Ein wichtiger Hinweis aus Sicht des Ortschefs: „Die Stadt Idar-Oberstein wurde frühzeitig von dem Antrag in Kenntnis gesetzt.“ Dass Wichter hierauf eingeht, hat einen Grund: Der geplante Bau von zwei Windrädern in Dickesbacher Gemarkung „Auf Kesselkopf“ in unmittelbarer Nähe zu Kirchen- und Mittelbollenbach erregte 2006 die Gemüter. Schnell formierte sich Widerstand im „Daal“, Unterschriftenlisten wurden ausgelegt. Das Stadtratsmitglied Reimund Engbarth bündelte damals die Aktivitäten der Gegner, die in kürzester Zeit 700 Unterschriften sammelten.

Bei einer Bürgerversammlung im Mai 2006 äußerte der damalige Oberbürgermeister Hans Jürgen Machwirth sein Unverständnis darüber, dass die Ortsgemeinde Dickesbach und die VG Herrstein ihr Vorranggebiet für Windräder weit entfernt von eigenen sensiblen Bereichen ausgerechnet in unmittelbarer Nähe zur Stadtgrenze Idar-Oberstein ausgewiesen hatten. Doch aller Protest nutzte nichts: Nachdem das Verwaltungsgericht Koblenz den Antrag der Stadt auf Aufhebung der Baugenehmigung im August abgelehnt hatte, wurde gebaut. Bereits im September 2006 gingen die Windräder ans Netz. (vm)