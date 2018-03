Draußen gibt es jetzt viel Platz zum Spielen

Bis zum Ende der Sommerferien sollen die Bauarbeiten auf dem Außengelände der Kindertagesstätte Nahbollenbach, in der früher die Grundschule untergebracht war, abgeschlossen sein. 130 000 Euro sind im städtischen Haushalt für die Außengestaltung vorgesehen, weitere 30 000 Euro fallen für die Sanierung und Isolierung einer feuchten Außenwand an.

Umfangreiche Arbeiten wurden im Verlauf der Sommerferien an der Kindertagesstätte in Nahbollenbach vorgenommen. Foto: Manfred Greber

Von unserem Reporter Jörg Staiber

Idar-Oberstein – Bis zum Ende der Sommerferien sollen die Bauarbeiten auf dem Außengelände der Kindertagesstätte Nahbollenbach, in der früher die Grundschule untergebracht war, abgeschlossen sein. 130 000 Euro sind im städtischen Haushalt für die Außengestaltung vorgesehen, weitere 30 000 Euro fallen für die Sanierung und Isolierung einer feuchten Außenwand an. Die Arbeiten gliedern sich in drei Bauabschnitte, wobei zwei Bereiche für unterschiedliche Altersgruppen gestaltet werden.

Im geschützten Innenhof ist ein Spielbereich für Kleinkinder unter drei Jahren entstanden. Dazu wurde der Asphaltbelag entfernt und ein Rasen angelegt. Hier sind die Arbeiten abgeschlossen. Ein Spielplatz für Kinder ab drei Jahren ist im Bereich des früheren Außenschulhofes entstanden, Hier wurden bereits Wege und Beete angelegt, während die meisten Spielgeräte noch gestellt werden müssen.

Zur Gestaltung des Außenhofbereiches wurde der öffentliche Bolzplatz, der im Moment als Materiallager dient, verkleinert. In einem dritten Bauabschnitt, der erst nach den Ferien in Angriff genommen werden kann, werden die Parkplätze vor der Turnhalle mit Verbundsteinpflaster belegt und der Bolzplatz wieder hergerichtet.

Die Nahbollenbacher Kita besuchen rund 170 Kinder. Das durch die Ausbaumaßnahmen relativ weitläufig gewordene Außengelände soll den verschiedenen Gruppen die Möglichkeit geben, gleichzeitig draußen zu spielen.