Die Sonne hatte es im Dezember im Kreis Birkenfeld sehr schwer

Der Dezember fiel insgesamt mild und sehr trüb aus. Wie schon im November sorgten Tiefdruckgebiete oft für wolkenreiches und nasskaltes Wetter. Zeitweise setzte sich auch sehr milde Luft durch, so zum Beispiel an den Weihnachtstagen und zum Monatsende.

Dieses Foto vom Wehlenstein bei Rinzenberg mit Blick in den Nationalpark täuscht: Im Dezember fiel nur wenig Schnee.

Foto: Sebastian Caspary

Einen Tag vor Silvester, am 30. Dezember, stiegen die Temperaturen auf den Höchstwert des Monats von 11,5 Grad. Nachtfröste traten an zehn Tagen auf, mäßigen oder strengen Frost gab es allerdings nicht. Am kältesten war es mit minus 2,9 Grad in der Nacht zum 2. Dezember. An zwei Tagen kletterte auch tagsüber das Thermometer nicht über die Nullgradgrenze. Die mittlere Temperatur lag im Dezember bei 2,5 Grad. Im Vergleich zum langjährigen Mittel der Jahre 1981 bis 2010 geht der Monat also mit einem Plus von 0,6 Grad in die Statistik ein. Damit reiht sich der Monat in die Reihe der milden Dezember der vergangenen Jahre ein.

Die Niederschläge fielen meist als Regen, nur an wenigen Tagen mischten sich Schneeflocken ins Wettergeschehen ein. Um Weihnachten herum verlief der Monat größtenteils trocken, aber leider auch meist trüb. Mit einer Niederschlagsmenge von 127,4 Litern pro Quadratmeter lag der Dezember 58 Prozent über seinem Soll von 80,5 Litern. Am meisten Niederschlag fiel mit 22,5 Litern am 11. Dezember. Die Sonne hatte es schwer, und so kamen insgesamt nur knapp 15 Stunden Sonnenschein, also gerade mal 42 Prozent des Klimamittels zusammen.