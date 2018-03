Die SeeZeitLodge am Bostalsee gehört zu den 100 schönsten Hotels in Europa

Aus unserem Archiv

Nohfelden

Alljährlich kürt die „Geo Saison“, das Reisemagazin des Hamburger Gruner-und-Jahr-Verlags, die Top 100 der besten und schönsten Hotels in Europa. In diesem Ranking zu finden ist nun erstmals die SeeZeitLodge, das im Juli vergangenen Jahres eröffnete Vier-Sterne-Hotel am Bostalsee, genau genommen unter den besten zehn in der Kategorie „Wellness“ – nachzulesen in der Februar-Ausgabe der „Geo Saison“.