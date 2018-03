Die Powergirls trainieren hart fürdie Wettkämpfe

Kein Teaser vorhanden

Eine Auszeit vom täglichen Training braucht jeder mal: Die Powergirls des TV Obersteins lassen sich ihren Strandnachmittag durch den typischen Sommerregen in Florida nicht verderben.

Seit ihrer Abreise am vergangenen Sonntagmorgen führen die Springerinnen ein Blog-Tagebuch auf ihrer Internetseite, mit dem sie ihren Familien und Freunden sowie ihrer Trainerin und allen anderen Fans von ihren Erlebnissen bei den Weltmeisterschaften berichten.

Schon bevor sie ins Flugzeug am Frankfurter Flughafen stiegen, trafen die Mädchen auf weitere Teilnehmer und Mitkonkurrentinnen, die den gleichen Flug wie sie Richtung Charlotte nahmen, um von dort aus weiter nach Tampa zu fliegen. In ihren einheitlichen Trainingsanzügen im Deutschland- Look, fielen die Powergirls unter den sonstigen Reisenden sofort auf – sie wurden häufig angesprochen und für Olympiateilnehmer gehalten. das Missverständnis ließ sich schnell klären. Nach Erläuterungen zu ihrer Teilnahme an der WM weckten die Mädchen das Interesse der Umstehenden, posierten für Fotos und gaben Autogramme.

Während ihres Aufenthalts in Florida sind die Skipperinnen, die in Begleitung einiger Elternteile und Geschwister, sowie Kampfrichterin Suzanna Paul angereist waren, auf dem Campus der University of South Florida untergebracht. Trainerin Steffi Ackermann konnte ihr Team leider nicht nach Tampa begleiten. Carolines Vater Stefan übernimmt stattdessen die Rolle des Coachs, leitet die Trainingseinheiten und ist verantwortlich für die Koordination während der Wettkämpfe.

Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren: Seit Montag ist wieder täglich hartes Training angesagt, dass trotz kleiner Zwischenfälle bisher sehr gut läuft: Körperliche "Wehwehchen" werden überwunden, und die Kälte in den stark klimatisierten Sporthallen mit warmer Kleidung bekämpft. Auch gegen ungestüme gegnerische Mannschaften, die während der Trainingseinheiten die Sporthalle scheinbar für sich beanspruchen wollen, setzen sich die Powergirls durch und verteidigen ihren zugewiesenen Platz.

Sie sind bisher mit ihren Trainingsergebnissen sehr zufrieden und zuversichtlich, was den Wettkampf angeht. Neben den anstehenden Vorbereitungen auf das große Turnier sowie organisatorischen Meetings mit der "Head of Delegation" (Wettbewerbsleitung), um die Abläufe für die Eröffnungsfeier zu besprechen, bleibt noch ein bisschen Freizeit, in der die Jugendlichen alle Angebote, die Tampa und Umgebung bieten, auskosten. Ein Ausflug zum Meer, den sich die Mädchen trotz Dauerregen nicht nehmen ließen sowie eine Shoppingtour im International Plaza, der größten Shoppingmall in Tampa und ein Besuch des Florida Aquariums standen bei den Powergirls und ihren Begleitern bereits auf dem Programm.

Die Tage des eigentlichen Weltmeisterschaftsturniers rücken indes immer näher. Sie finden vom Sonntag, 5. August, bis Dienstag, 7. August, statt; Katrins Einzelkämpfe beginnen im Anschluss an das Mannschaftsturnier. Die größten Konkurrenten kommen aus den USA und aus Kanada. Jetzt heißt es auch für alle Daheimgebliebenen "Daumen drücken". Verena Eberhardt