Die Power Girls starten ins große Abenteuer

Idar-Oberstein – Über das Wetter in Florida hat sich Kathrin Ryan bereits informiert: "Eine Freundin hat auf ihrem iPhone nachgeschaut. Es ist bis zu 40 Grad heiß", berichtet sie. Neben der Wettkampf- und Trainingskleidung mit dem Bundesadler und den verschiedenen Springseilen wird die Deutsche Meisterin im Ropeskipping also auf jeden Fall auch einen Bikini mit in den Koffer packen, der schon in ihrem Zimmer bereit liegt. Allzu viel Zeit, die Sonne und den Strand in Florida zu genießen, wird der 15-Jährigen voraussichtlich nicht bleiben. Am Sonntag startet der Flieger von Frankfurt aus über Charlotte nach Tampa, wo vom 5. bis 8. August die Weltmeisterschaften der Ropeskipper stattfinden.

Neben dem Nationaltrikot darf auch der Bikini im Reisegepäck von Kathrin Ryan nicht fehlen: In Florida ist es Ende Juli sehr heiß. Foto: Michael Fenstermacher

Von unserem Reporter Michael Fenstermacher

Selbst den zunächst geplanten Besuch bei den Großeltern, die rund vier Autostunden weiter nördlich in der Nähe von Jacksonville leben, wird die Deutsch-Amerikanerin dem engen Trainingsplan in der Woche vor der WM opfern müssen. "Sie kommen aber nach Tampa und wohnen im selben Hotel wie mein Mann und unsere beiden Söhne", erklärt Mutter Ulla Ryan. Sie und Kathrin sind dagegen mit anderen Eltern und Teamkolleginnen aus den Reihen der "Power Girls" des TV Oberstein, die sich als Team ebenfalls für die WM qualifiziert haben, im Wohnheim der Athleten untergebracht. Gerne hätte die Familie den Aufenthalt in der Heimat von Vater Daniel Ryan, der 1982 als GI erstmals nach Idar-Oberstein kam, noch etwas ausgedehnt. Doch schon in der Woche nach den Wettkämpfen beginnt für Kathrin das neue Schuljahr, in dem sie an der Realschule Plus einen guten Abschluss erreichen will, um anschließend das Abitur an der BBS anzugehen.

"Sie lernt viel für die Schule und hat gerade ein sehr gutes Zeugnis bekommen", sagt Ulla Ryan über ihre Tochter, die selbst zwar nicht sehr gesprächig ist, aber dennoch selbstbewusst und entschlossen wirkt. Zwischen Hausaufgaben und Training bleibt wenig Zeit für andere Hobbys – erst recht nicht jetzt kurz vor der WM, wo die Power Girls unter Trainerin Steffi Ackermann viermal in der Woche zweieinhalb Stunden trainieren. "Ich gebe aber gerne shoppen. Deshalb nehme ich auch nicht so viele Sachen mit nach Florida", erzählt Kathrin mit einem Lächeln im Gesicht.

Mit der Konkurrenz der 38 besten Springerinnen der Welt, die in Tampa bei der Einzel-WM gegeneinander antreten, hat sie sich kaum beschäftigt. "Das könnte nach hinten losgehen. Es ist ihre erste Teilnahme. Da müssen wir erst mal sehen, wo sie steht", meint Steffi Ackermann, die wegen ihrer kleinen Tochter nicht mit in die USA reisen kann. Ob Kathrin trotzdem heimlich vom Titel träumt? "Klar, träumen darf man", meint Ulla Ryan. "Tue ich aber nicht", gibt ihre Tochter trotzig zurück. An Ehrgeiz mangelt es ihr aber nicht.

Für ihren Sport, den sie seit fünf Jahren betreibt, stellt sie vieles zurück, hat sich von der Kunstschule und vom Schwimmunterricht abgemeldet. Bereits vor drei Jahren bestritt sie ihre erste Deutschen Meisterschaft und erreichte als mit Abstand jüngste Teilnehmerin in der Altersklasse der 12- bis 14-Jährigen einen guten Mittelfeldplatz. 2011 und 2012, nun in der Klasse der 15- bis 17-jährigen Jugendlichen folgten zwei Meistertitel.

Einstellen müssen sich Kathrin und die anderen Girls auf eine ganz andere Geräuschkulisse als bei der DM in der Sporthalle in Weierbach. "In den USA ist der Sport viel populärer, die Zuschauer können die Leistungen der Athleten anhand von Anzeigetafeln nachvollziehen. Da gibt es laute Anfeuerungen", berichtet Kathrins Trainerin. In Deutschland ist Ropeskipping dagegen nach wie vor ein Nischensport. "Aber vielleicht ändert sich das ja", meint Mutter Ulla. Denn in der spektakulären Disziplin, bei der die Sportler das Seil bei jedem Sprung bis zu viermal um ihren Körper schlagen, werden bei den Olympischen Spielen in London erstmals Demonstrationswettbewerbe ausgetragen.