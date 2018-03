Die neue Queen schrieb fleißig Autogramme

Emotional, außergewöhnlich, spannend, kurzweilig: Eine facettenreiche und sehr gelungene Gala zur Krönung der neuen Deutschen Edelsteinkönigin erlebten rund 300 Zuschauer in Idar-Obersteins bester Stube, dem Stadttheater (die NZ berichtete). Das Konzept ging auf, der Mut der Organisatoren – allen voran die rührige Herrsteiner Tourist-Information und der Förderverein der Deutschen Edelsteinstraße (DES) – wurde belohnt, auch wenn es durchaus noch ein paar mehr Gäste hätten sein dürfen.

Ein feierlicher Moment im Rahmen der Gala im Stadttheater: Julia Heß setzt Magdalena Meng, der neuen Deutschen Edelsteinkönigin, das Krönchen auf.

Foto: Hosser

Von unserer Redakteurin Vera Müller

Idar-Oberstein – Emotional, außergewöhnlich, spannend, kurzweilig: Eine facettenreiche und sehr gelungene Gala zur Krönung der neuen Deutschen Edelsteinkönigin erlebten rund 300 Zuschauer in Idar-Obersteins bester Stube, dem Stadttheater (die NZ berichtete). Das Konzept ging auf, der Mut der Organisatoren – allen voran die rührige Herrsteiner Tourist-Information und der Förderverein der Deutschen Edelsteinstraße (DES) – wurde belohnt, auch wenn es durchaus noch ein paar mehr Gäste hätten sein dürfen: Mit Hilfe von sozialen Netzwerken, einem Casting, einer neu besetzten Jury, der unter anderem RPR 1, die FH für Edelstein- und Schmuckdesign sowie die NZ angehörten, wurde im Mai die neue Queen und damit die Nachfolgerin von Julia Heß gefunden: Magdalena Meng hatte Top-Konkurrentinnen – und setzte sich nach einem "Stechen" durch: Die Liebe zu Steinen, Fachwissen, Charme, ein dezente, angenehme Art – damit punktete die 25-Jährige, die mit ihren Eltern und vier Geschwistern in Tiefenstein wohnt. Die sympathische Familie stammt ursprünglich aus Usbekistan. Riesig stolz war denn auch Magdalenas Mama, die bei der Krönungszeremonie, ein paar Tränchen vergoss. Magdalena schrieb nach der Gala fleißig Autogramme: und hatte für jeden ein nettes Wort. Da muss einem nicht bange sein: Sie wird die DES in den nächsten zwei Jahren würdig vertreten.

Martin Schupp, Vorsitzender des Fördervereins der DES, war nach der Gala doch eine gewisse Erleichterung anzumerken: Er freute sich über viel Lob der Besucher, die die Gala sehr genossen hatten. Unter anderem mit dabei: Gäste aus der Idar-Obersteiner Partnerstadt Les Mureaux, die der Idar-Obersteiner OB Bruno Zimmer von der Bühne aus begrüßte. Ebenfalls im Publikum: Julia Klöckner, Vorsitzende der CDU-Fraktion im Mainzer Landtag, und Bundestagsabgeordneter Fritz Rudolf Körper (SPD). Julia Klöckner war begeistert: "Eine tolle Veranstaltung, eine tolle neue Königin."

Radiomann Rouven Voigt hatte die Moderatorinnen Carolin Totten und Carina Leyser vorab ein bisschen gecoacht: mit Erfolg. Die beiden Ex-Königinnen moderierten flüssig und mit viel Charme. Doch bevor Magdalena feierlich gekrönt wurde, ging ein rasantes Programm über die Bühne: Eine hervorragende Leistung lieferte wieder einmal der Musikverein Mörschied ab. Die Musiker schwitzten angesichts der drückenden Schwüle im Stadttheater, begeisterten aber dennoch mit stimmungsvollen Stücken. Bei einigen Titeln wurde der MV von Sängerin Eva Sandschneider, die jede Menge Applaus erhielt, unterstützt. Einfach großartig: ihre Interpretation von "Gabriellas Song" aus dem Kino-Erfolg "Wie im Himmel". Nach einer kurzen Pause ging es mit zwei international bekannten Showgrößen im Programm weiter. "Die schnellste Entfesselung der Welt – die Lex und Alina Quick-Change-Show": Bekannt aus der TV-Show "Stars in der Manege" und durch den Auftritt in Heidi Klums "Germany's Next Topmodel", boten die Künstler einen blitzschnellen Kostümwechsel, der die Zuschauer staunen ließ. Mit fast poetisch wirkenden, sich in Sekundenschnelle wandelnden "Geschichten aus Sand" verzauberte Katrin Weißensee die Gäste.

Eine Foto-Show mit Bildern aus der Amtszeit von Julia Heß, der Schupp zum Abschied eine Amethyst-Kette schenkte, die originelle und gut gemachte "Dingsda"-Produktion von Foto Hosser... Langweilig wurde es nicht; die Spannung wurde bis zum ersten, mit großem Beifall begleiteten Auftritt der neuen Königin aufrecht gehalten. Ein Küsschen auf die Wange gab es für Magdalena von Julia Heß, die die Krone vorher schweren Herzens abgelegt hatte und sich für die Unterstützung von vielen Seiten bedankte. Sie rief während der Gala zu einer Spendenaktion für die pakistanische Familie auf, die bei einem Brand in der vergangenen Woche ihr ganzes Hab und Gut verloren hatte: Rund 855 Euro kamen zusammen. Magdalena erster Termin wird am Donnerstag auf dem Campingplatz Harfenmühle bei Mörschied sein.