Die CDU schickt Antje Lezius ins Rennen

Der CDU-Kreisvorsitzende Wolfgang Benzel und Landesvorsitzende Julia Klöckner gratulierten Antje Lezius als Erste zu ihrem Ergebnis beim Kreisparteitag in Algenrodt.

Von unserem Redaktionsleiter Kurt Knaudt

Idar-Oberstein – Die erste Hürde auf dem Weg zur Bundestagskandidatur im Wahlkreis hat Antje Lezius locker übersprungen: Die CDU im Kreis Birkenfeld nominierte die 52-jährige Idar-Obersteinerin auf ihrem Parteitag am Donnerstagabend in der VfL-Turnhalle in Algenrodt mit 95 Ja- und zwei Nein-Stimmen bei zwei Enthaltungen.

"Ich bin überwältigt und habe Gänsehaut", bekennt die Unternehmensberaterin nach der Bekanntgabe des Ergebnisses, als der Beifall aufbrandet. "Mir zittern ein bisschen die Knie", hatte sie freimütig zu Beginn ihrer Jungfernrede verraten. Derlei aufwühlende Erlebnisse wird sie zukünftig noch zweimal haben: Am Dienstag, 14. August, folgt der Parteitag in Bad Kreuznach, ehe am Samstag, 29. September die Delegierten beider Kreisverbände sie offiziell nominieren sollen. "Sie hat das Herz am richtigen Fleck, ist authentisch und bereit, einen langen Weg zu gehen", charakterisiert Julia Klöckner ihre Nachfolgerin als Kandidatin. Bei der CDU-Landesvorsitzenden, die direkt von einer CDU-Veranstaltung am Nürburgring kam, wurden Erinnerungen an ihre eigenen Anfänge wach: "Auch ich habe 2002 als absolute Seiteneinsteigerin begonnen." Sie sagte Antje Lezius ihre volle Unterstützung zu und verbreitete Zuversicht: "Unser Anspruch sollte es sein, den Wahlkreis zu gewinnen."

"Es hat was mit Fairness zu tun, dass auch der Kreis Birkenfeld mal zum Zug kommt", meinte Klöckner mit Blick darauf, dass der größere Kreis Bad Kreuznach der CDU im Kreis Birkenfeld die Chance überließ, eine Kandidatin zu benennen. Der CDU-Kreisvorsitzende Prof. Dr. Wolfgang Benzel rühmte in Anwesenheit seines Bad Kreuznacher Kollegen Dr. Herbert Drumm die Zusammenarbeit: Man habe diese wichtige Personalie intern sehr harmonisch geregelt, "ohne dass große Wellen geschlagen wurden".

Benzel überreichte der designierten Kandidatin einen Kompass, damit sie immer Kurs halten könne. Lezius selbst hat sich vorgenommen, als Politikerin keine Versprechungen zu machen, die sie nicht auch halten kann: "Das hat mich in der Politik schon immer gestört." Ausführlich schilderte sie ihren Werdegang und die Tage, in denen sie das Für und Wider einer Kandidatur abwägte. "Als der Anruf mit dem Angebot kam, dachte ich spontan an die versteckte Kamera." Nach drei langen Tagen und Nächten sagte sie zu – und geht damit ein Wagnis ein, wie auch Benzel nicht verhehlte: "Es gibt keine Garantie, dass sie über die Liste in den Bundestag kommt."

"Ich werde mein Bestes geben", kündigt Lezius an. Sie weiß, dass es bis zur Wahl im September 2013 vor allem darauf ankommt, bekannt zu werden. Dafür will sie eine Ochsentour mit einer Vielzahl von Terminen in den beiden Landkreisen auf sich nehmen. Als Schwerpunkt ihrer politischen Arbeit nennt sie die durch die demografische Entwicklung bedingten Herausforderungen. In Algenrodt mahnt sie, "nicht nur auf das Negative zu schauen. Wir haben auch viele schöne Seiten wie beispielsweise etliche Unternehmen mit innovativen Ideen".

"Es bleibt die Veränderung. Nur wer sich verändert bleibt", lautet das Motto der gelernten Industriekauffrau, die sich zur geprüften Betriebswirtin bei der IHK Bad Kreuznach, zur Wirtschaftsmediatorin, zum Business-Coach und zur Demografie-Lotsin weitergebildet hat.