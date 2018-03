Dicker Donnerstag: Umringt von Superhelden, Cowboys und Feen

Aus unserem Archiv

Baumholder

Prinzessin Daniela II. ist ständig umlagert. Von Märchenfiguren, Cowboys oder Ninjas. Eine kleine Prinzessin in Blau lässt Prinz Timo II. nicht aus den Augen. Der Besuch im katholischen Kindergarten war der Auftakt zum Dicken Donnerstag für das Prinzenpaar der Baumholderer Karnevalsgesellschaft (BKG). Und ein echter Höhepunkt, wie die Prinzessin verrät: „Es ist so schön zu sehen, wie begeisterungsfähig die Kinder sind.“ Und sie waren es tatsächlich. Ohne Ausnahme waren sie an diesem Morgen kostümiert erschienen. Und sie machten toll mit, als Elferrat Bernd Mai mit ihnen das „Dreifach fröhlich donnernde Baamholler Helau“ übte.