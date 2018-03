DeutschesHeldenepos wird durch den Kakao gezogen

Neuland wird beim Idar-Obersteiner Theatersommer in diesem Jahr mit der Eigeninszenierung einer "burlesken Operette" betreten. Unter der Regie von Anja Kühnhold führen zehn Studenten oder Absolventen der Musikhochschulen von Mainz, Karlsruhe und Würzburg "Die lustigen Nibelungen" auf. In der Rolle des König Gunther ist der Idar-Obersteiner Richard Logiewa zu sehen, der kurz vor dem Abschluss seines Gesangsstudiums an der Mainzer Musikhochschule steht.

Idar-Oberstein – Neuland wird beim Idar-Obersteiner Theatersommer in diesem Jahr mit der Eigeninszenierung einer "burlesken Operette" betreten. Unter der Regie von Anja Kühnhold führen zehn Studenten oder Absolventen der Musikhochschulen von Mainz, Karlsruhe und Würzburg "Die lustigen Nibelungen" auf. In der Rolle des König Gunther ist der Idar-Obersteiner Richard Logiewa zu sehen, der kurz vor dem Abschluss seines Gesangsstudiums an der Mainzer Musikhochschule steht. Es war auch die Anregung des Wagner-Fans Logiewa, die gut 100 Jahre alte Parodie auf Richard Wagners Monumentalwerk im Rahmen des Theatersommers auf Schloss Oberstein zu zeigen.

Wohl kein Kunstwerk gilt als urdeutscher als das Nibelungenlied, das immer wieder spannende und für neue Deutungen offene Drama um Liebe, Hass, Eifersucht, Gier und Macht. Durch Wagner hat es eine ebenso grandiose wie umstrittene musikalische Form erhalten. Bei so viel Bedeutsamkeit, Wucht und Pathos wundert es kaum, dass es bis in unsere Zeit auch immer wieder parodistische Bearbeitungen herausfordert. Zu den ältesten dieser Parodien dürfte wohl die Operette "Die lustigen Nibelungen" gehören, geschrieben 1904 von Rideamus und dem Komponisten Oscar Straus. Bis zum Verbot im Nationalsozialistmus wurde sie – auch aufgrund ihrer zahlreichen Ohrwürmer – immer wieder erfolgreich gespielt. Nach dem Zweiten Weltkrieg geriet sie in Vergessenheit und wurde erst in den 1970er-Jahren wiederentdeckt.

"Die Operette nimmt nicht nur die Vorlage von Wagner, sondern auch das Deutschsein und das eigene Genre auf die Schippe", meint der Bariton Logiewa begeistert über das Werk. "Es kommt darin sowohl thematisch als auch musikalisch alles vor, was Operette ausmacht." Einen aktuellen Bezug bekommt das Werk obendrein dadurch, dass die Handlung in die Welt der Wirtschaft und Börsenspekulation verlegt wurde: Siegfried ist ein erfolgreicher Schaumweinfabrikant, den Brunhild und Hagen abmurksen wollen, nachdem er Gunther mit unfairen Mitteln beim Werben um Brunhild unterstützt hat. Allerdings rast gerade in dem Moment die Nibelungen-Aktie ganz tief in den Keller und Siegfrieds Tod würde nun gar nicht mehr in den Kram passen...

Logiewa und seine Mitspieler hatten schon bei den zweiwöchigen Proben im Mainzer Staatstheater einen Riesenspaß an dem turbulenten Stück, alle freuen sich auf die Aufführungen auf dem Schloss. "Die Kulisse ist großartig für das Stück geeignet und wird auch in die Inszenierung einbezogen", verrät Logiewa. "Und dort oben zu spielen, ist schon allein wegen der direkten Nähe zum Publikum etwas ganz Besonderes." Gemeinsam mit seinen Mitspielern hofft er allerdings, dass es nicht bei den drei Aufführungen auf dem Schloss bleiben wird, sondern auch noch "Spione" von anderswo Lust auf das Stück bekommen und noch einige Gastspiele folgen.

Für Logiewa bot das Stück auch ein Wiedersehen der besonderen Art. Nach mehr als 20 Jahren begegnete er Sarah Kortmann, die aus Gehlweiler stammt und in Karlsruhe Gesang studiert. Ihre musikalischen Wurzeln liegen ebenso wie die von Logiewa in der Singschule von Elisabeth Jost.