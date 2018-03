Der Stadtwald wird ihm nie langweilig

Ernst Schmitz ist Gästeführer mit Leib und Seele. Das Zertifikat hat der langjährige Vorsitzende der Natur- und Wanderfreunde Heimbach und frühere Schreiner im vergangenen Jahr beim Touristik-Verbund Kusel-Meisenheim erworben. Schmitz hat viel gelernt, wie man eine Führung aufbaut, wie man einen Vortrag interessant gestaltet. Aber ein bisschen scheint das kurzweilige Erzählen auch ein Naturtalent von ihm zu sein.

Wanderführer Ernst Schmitz bei der Eröffnung des Bärenbachpfades Oktober 2010Author: – Rechteinhaber: Eiko Donay Copyright: – Foto: Eiko Donay

Von unserer Redakteurin Gabi Vogt

Baumholder – Ernst Schmitz ist Gästeführer mit Leib und Seele. Das Zertifikat hat der langjährige Vorsitzende der Natur- und Wanderfreunde Heimbach und frühere Schreiner im vergangenen Jahr beim Touristik-Verbund Kusel-Meisenheim erworben. Schmitz hat viel gelernt, wie man eine Führung aufbaut, wie man einen Vortrag interessant gestaltet. Aber ein bisschen scheint das kurzweilige Erzählen auch ein Naturtalent von ihm zu sein. Die Führungen, die er bislang gehalten hat, darunter eine zur Eröffnung der Traumschleife Bärenbachtal im Oktober 2010 oder die beim Wander-Hit der Naheland-Touristik, kommen so gut an, dass sich das mittlerweile herumgesprochen hat. Wanderinteressierte fragen inzwischen gezielt bei der Verbandsgemeindeverwaltung an, wann denn mal wieder eine Wanderung mit dem Gästeführer stattfindet.

Darauf hat die Verwaltung jetzt reagiert. Am Sonntag, 5. August, führt Ernst Schmitz Interessierte über die Baumholderer Traumschleife Bärenbachpfad. Den Weg können Wanderer zwar leicht selbst finden, die Traumschleife ist gut ausgeschildert. Interessant wird die Wanderung aber durch die Beiträge des Gästeführers, der sowohl Geschichten wie jene über den Förster Ungeheuer, an den ein Stein am Wegrand erinnert, als auch Wissenswertes über die Flora und Fauna des Stadtwaldes einstreut. Und Schmitz bringt eine Voraussetzung mit, die so schnell keine Langeweile aufkommen lässt. Er kann staunen und sich an der Natur erfreuen. "Auch wenn ich den Bärenbachpfad zum zehnten Mal gehe, sehe ich noch Neues und weiß etwas zu erzählen."

Der gebürtige Baumholderer merkte durch die IVV-Wanderungen der Natur- und Wanderfreunde Heimbach früh, welch touristisches Potenzial die Westrichlandschaft bietet: "Immer wieder sagten Auswärtige zu mir, es ist so schön bei Euch." Er will am Sonntag, 5. August, die kompletten 14 Kilometer des Bärenbachpfads gehen. Ganz gemütlich. Schon am ersten Aussichtspunkt kann man locker eine Viertelstunde verweilen, meint Schmitz, so schön sei der Blick über die Stadt bis hin zum Erbeskopf.

Besonders fasziniert ihn am Stadtwald die Baumvielfalt. "Da stehen nicht nur Eichen, Fichten und Buchen." Und es seien auch Exoten zu finden wie die Zerr-Eiche und andere Gewächse. Ausgesprochen liebevoll sei der Bienenlehrpfad von der Nabu-Ortsgruppe gestaltet worden. Ein weiterer Höhepunkt aus seiner Sicht. Und schließlich bieten sich Anknüpfungspunkte für die Geschichte, nicht nur die des Truppenübungsplatzes. Grenzsteine der Königreiche Preußen und Bayer kennt er und weiß auch darüber Entsprechendes zu berichten.

Der 68-Jährige hat schon weitere Pläne. Ein Spaziergang durch Baumholder schwebt ihm vor, nach dem Motto "Kennen Sie eigentlich Ihre Heimatstadt?". Da würde er gerne auf die schönen und die weniger schönen Ecken aufmerksam machen. Denn. "Alles schön zu reden, das bringt nichts. Sonst entwickelt man sich nicht weiter."

Z Los geht’s am Sonntag, 5. August, um 9 Uhr am Stadtweiher. Abschluss soll am Nachmittag im Hotel Zum Stern sein. Die Teilnahmegebühr beträgt 3 Euro pro Person.