Der Sport half, in neuer Heimat anzukommen

Es war 1995 während eines Spaziergangs durch einen kleinen Ort in Sachsen, wo er als Spätaussiedler mit seiner Familie übergangsweise untergekommen war, als Alexander Schwindt aus der Ferne ein vertraut klingendes Geräusch hörte. Als er um die Ecke bog, eine Turnhalle sah und den Kopf durch die Tür steckte, merkte er, dass er sich nicht verhört hatte. Es wurde Volleyball gespielt. "Mit meinem damals noch sehr schlechten Deutsch habe ich gefragt, ob ich mitmachen dürfe", erzählt der 55-Jährige. Natürlich durfte er – und fand schnell Anschluss.

Nach Birkenfeld kamen Alexander (4. von links) und Olga (rechts) Schwindt mit Natalia (kniend), Olga (Mitte) und Paul (4. von links), dessen Töchter mit Helena (2. von rechts), Karina und Christina, schon im TVB aktiv sind. Auch Alexander, Sohn von Olga und Andre (links), zeigt Ballgefühl.

Foto: Fenstermacher

Von unserem Reporter Michael Fenstermacher

"An seinem Geburtstag sind die Vereinskameraden sogar überraschend mit Sekt in der Notwohnung aufgetaucht", berichtet seine Frau Olga Schwindt. Zum ersten Mal erlebte die aus dem Kaukasus stammende Familie, wie sehr der Sport das Heimischwerden in einem fremden Land fördern kann.

Genauso war es, als die Familie ein Jahr später nach Birkenfeld übersiedelte. "Meine erste Frage auf dem Sozialamt war, welche Sportmöglichkeiten es hier für meine Kinder gibt", erklärt Schwindt, der in Russland zuvor 20 Jahre lang als Sportlehrer tätig war. Von diesem Tag an ist der TV Birkenfeld aus dem Leben von Familie Schwindt nicht mehr wegzudenken. Der damals 14-jährige Sohn Paul trat der Basketballabteilung bei. Sie führte allerdings nur ein Schattendasein und wurde ein halbes Jahr später aufgelöst, sodass er wie seine jüngeren Schwestern Natalia und Olga zu den Handballern des TVB wechselte. Vater Alexander verstärkte unterdessen die Volleyballmannschaft, in der er auch heute noch aktiv ist.

Was sportliche Solidarität bedeutet, erlebte besonders Paul Schwindt. Als einmal ein Ausflug mit der Handball-Jugend nach Spanien bevorstand und die Familie aufgrund eines Autounfalls wenig Geld zur Verfügung hatte, erhielt er einen Zuschuss aus Mannschafts- und Vereinskasse und konnte doch mitfahren. Später halfen Mannschaftskameraden ihm beim Bau seines Hauses, das er direkt neben dem seiner Eltern im Neubaugebiet errichtet hat und mit seiner Frau Helena sowie den Töchtern Christina und Karina bewohnt.

"Der Sport hat uns sehr dabei geholfen, hier unsere neue Heimat zu finden", meint auch die 25-jährige Natalia Schwindt, die bereits seit 2007 als Jugendleiterin für den Nachwuchs des Vereins zuständig ist und unter anderem abteilungsübergreifende Ausflüge und Aktivitäten organisiert. Längst hat sich die familiäre Sportbegeisterung auf die achtjährige Christina und die sechsjährige Karina übertragen. Die beiden Mädchen sind wahre Sportskanonen, gehen beide zweimal in der Woche zum Turnen, einmal zum Handball und einmal zum Schwimmen beim TVB.

Die neueste Leidenschaft der beiden Geschwister ist das Seilspringen, das sie immer zum Abschluss des Turnens trainieren und auch zu Hause fleißig üben. "Wie es geht, habe ich ihnen noch gezeigt. Aber mittlerweile machen sie mir etwas vor", berichtet Alexander Schwindt lachend. Auch beim vierten Enkelkind von ihm und seiner Frau Olga, mit dem Helena gerade im siebten Monat schwanger ist, wird es bis zur Anmeldung beim TV Birkenfeld sicher nicht lange dauern...