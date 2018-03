Der Ruf des Muezzin trifft auf das "Kyrie" der Messe

Die Quadratur des Kreises scheint ihm und seinem Team wieder mal zu gelingen – dem Kreiskantor des Kirchenkreises Obere Nahe, Roland Lißmann (Offenbach-Hundheim). Es geht um ein in jeder Hinsicht herausragendes Chor-Projekt im Rahmen des Kultursommers Rheinland-Pfalz: "The Armed Man" von Karl Jenkins und die "Mass of the Children" von John Rutter. Dabei kooperieren der Kirchenkreis Obere Nahe, die United States Air Forces in Europe Band, die NATO Air Command Ramstein, die Stadt Idar-Oberstein, die Artillerieschule der Bundeswehr Idar-Oberstein, der Landkreis Kusel und die Stadt Ramstein-Miesenbach.

Foto: privat

König der Löwen gesungen

Zu den besonderen Solisten zählt die Soul- und Jazz-Sängerin Jocelyn B. Smith, die aufgrund ihrer Vita geradezu prädestiniert erscheint für ein solches Cross-Over-Projekt. Die 1960 in New York/USA geborene Vokalistin, die schon mit dem Electric Light Orchester, Falco und Udo Jürgens zusammarbeitete, lebt und arbeitet in Berlin. Für den Disney-Film "Der König der Löwen" sang sie die deutschsprachige Titelmelodie und wurde dafür mit einer Goldenen Schallplatte ausgezeichnet.

Nun geht es um Klassik: Die Kompositionen "The Armed Man" und "Mass of the Children" sind in der Thematik des Kultursommers ("Gott und die Welt") verortet und möchten den Jahrhunderte alten Zusammenhang von Religion und Krieg, Kirche und Militär verschiedener Kulturen ins Blick- und Hörfeld nehmen. Das außergewöhnliche Projekt lebt vom ehrenamtlichen Engagement aller Beteiligten. Darüber hinaus schafft es neue Verbindungen – zwischen den in der Pfalz stationierten US-Streitkräften, der NATO, der Bundeswehr, der Kirche und den Gemeinden.

"The Armed Man" von Karl Jenkins ist eine Komposition für großes Orchester, Chor und Solisten. Sie verbindet Militärmusik, traditionelle Kirchenmusik, Pop und Jazz mit dem Gesang eines Muezzin. Hinzu kommen Marsch-Rhythmen, Fanfarenklänge und der Zapfenstreich. Der Ruf "Allahu Akbar" des Muezzin trifft auf das "Kyrie" der Messe und den jüdischen Psalm – als Gebete der drei abrahamitischen Religionen für den Frieden in der Welt. So werden Soldaten, Kirche und Gesellschaft in dem gemeinsamen Wunsch nach Frieden zusammengeführt. Uraufgeführt wurde das Werk im Jahr 2000 – im Beisein der Queen. "The Armed Man" möchte dazu aufrufen, die von Gott anvertraute Welt unseren Kindern und den nachkommenden Generationen friedlich und lebenswert zu hinterlassen. Eindrücklich illustriert und musikalisch interpretiert wird dieses Motiv durch die anschließende "Mass of the Children" von John Rutter für Orchester, Soli, Chor und Kinderchor, uraufgeführt im Jahr 2003 in New York.

Viele lokale Akteure

Mitwirkende sind neben Jocelyn B. Smith Richard Logiewa, die Kantorei des Kirchenkreises Obere Nahe, die Kantorei Idar-Oberstein, der Jugendchor der Region (Einstudierung: Jutta Gerhold), die United States Air Forces in Europe Band, das Orchester L'arpa festante München, Mitglieder des Orchesters des Saarländischen Staatstheaters Saarbrücken. Die Gesamtleitung hat Roland Lißmann. Aufführungstermine sind am Sonntag, 19. August, 17 Uhr, findet das Konzert anders als ursprünglich geplant nicht im Haus des Bürgers in Ramstein-Miesenbach, sondern wegen eines Brands in der Stadthalle in Landstuhl (Ticket-Service: 06371/923 444) und am Samstag, 25. August, 20 Uhr, auf dem Gelände der Artillerieschule in Idar-Oberstein. Eine dritte Aufführung ist für Sonntag, 26. August, 18 Uhr, in der Abteikirche Offenbach-Hundheim vorgesehen (Tickets: 06371/592 220). red