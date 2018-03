Der Burgunder ist dasgroße Sorgenkind desJahrgangs 2012

Aus unserem Archiv

Bad Kreuznach

Die Winzer an der Nahe sind guter Dinge, was den Jahrgang 2012 betrifft. Nach der von Regen und wenig Sonne begleiteten Blüte reifen die Beeren termingerecht heran. Bis auf Ausnahmen stehen die Anlagen relativ gesund da, an den Rebstöcken hängen weder zu viele noch zu wenige Trauben. "Da entwickelt sich bisher wirklich ein ganz normaler Jahrgang, ohne Ausreißer in irgendeine Richtung", stellt Nahe-Weinbaupräsident Thomas Höfer fest.