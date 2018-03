Dealer aus Idar-Oberstein geht in den Entzug statt in den Knast

Aus unserem Archiv

Bad Kreuznach/Idar-Oberstein

Am Ende ging er zwar mit einer zwei Monate höheren Strafe nach Hause, als jener, die er vor Betreten des Gerichtssaals hatte, doch er geht nicht ins Gefängnis, sondern in eine Entziehungsanstalt – so lautet das Urteil, das das Landgericht Bad Kreuznach am Donnerstag in einem Berufungsverfahren gegen einen 24-jährigen Drogendealer aus Idar-Oberstein gesprochen hat.