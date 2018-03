Das Naheland ist im Tourismus keine Marke

Natur, Wandern und Wein: Mit diesem Paket versucht das Naheland bei Touristen zu punkten. Ein nachvollziehbarer, aber allzu beliebiger Ansatz. Denn das haben auch andere Urlaubsgebiete zu bieten. Wenn die Nahe eine echte Marke werden will, bleibt nur eins: Sich auf das konzentrieren, was andere nicht haben. Da hat das Naheland immerhin zwei Alleinstellungsmerkmale von besonderer Zugkraft, die für den Tourismus geradezu ein Geschenk sind: die Edelsteine und vor allem die weltweit bekannte Hildegard.

Kurt Knaudt

Es ist geradezu ein Glücksfall, dass die Heilige fast alles in sich vereint, was es an der Nahe und im Hunsrück gibt: Gesundheit und Heilkunde, Ruhe inmitten von Natur pur, sogar die Edelsteine und natürlich auch den Wein, von dem Hildegard sagt, dass er „das Blut der Erde“ ist und den Menschen mit großer Kraft heilt und erfreut. Daraus folgt: Nur Hildegard kann dem Naheland wirklich helfen. Es ist ihre Heimat – und doch hat man es leider lange verschlafen, diesen hohen Trumpf auszuspielen. Positiv gesagt: Da steckt noch Potenzial drin. Der lange Arm der von vielen Menschen verehrten Mystikerin und Identifikationsfigur reicht allerdings rein geografisch betrachtet nur bis Idar-Oberstein mit seinen Edelsteinen. Aber während die meisten Kommunalpolitiker sich bevorzugt am eigenen Kirchturm orientieren, planen und reisen Touristen über Grenzen hinweg. Es geht bei der Tourismuswerbung nicht darum, dass sich alle lokalen Akteure im gesamten Naheland darin wiederfinden, sondern allein darum, eine starke Marke zu kreieren, die weit nach außen strahlt und von der so alle profitieren.

Der segensreiche Hildegard-Pilgerweg mit dem immer noch fahrlässig unterschätzten Leuchtturm Disibodenberg ist ein guter Anfang. Es gilt, das Naheland mit aller Kraft als d a s Hildegardland zu inszenieren – eine aufwendige und schwierige, aber auch eine lohnende Aufgabe, für die es spät, aber nicht zu spät ist.

