Das Dorf der schönen Kleinode

Von unserem Reporter Michael Fenstermacher

Hattgenstein – Wo man auch hinschaut schön restaurierte Fachwerkfassaden, typische Schieferdächer und Scheunentore, einladende Grünflächen und offene Bauerngärten: Vom NZ-Sommerspaziergang durch das malerische 265-Seelendorf Hattgenstein zeigen sich am Dienstag insbesondere auswärtige Teilnehmer restlos begeistert. "Das finde ich beeindruckend. So habe ich Hattgenstein noch nie gesehen", meint etwa Karl Öhrlein, der seit 1987 in Birkenfeld lebt und seit vielen Jahren zum Singen im Gemischen Chor in das höchstgelegene Dorf des Landkreises Birkenfeld kommt. In dieses Lob stimmte bei der Begrüßung der rund 20 Teilnehmer auch NZ-Redaktionsleiter Kurt Knaudt ein.

Dass insbesondere die wunderschöne landschaftliche Lage und der ausgeprägte Gemeinsinn der Hattgensteiner den Reiz des Ortes ausmachen, wird schon beim Start am Gemeindehaus deutlich. Errichtet 1986, zwei Jahre nach dem Amtsantritt von Rudi Gordner, der zu den dienstältesten Ortsbürgermeistern im Kreis gehört, beleben es die Einwohner mit vielen Festen und den Proben des 38 Stimmen starken Chores. Bis weit in den Westrich und die Pfalz hinein reicht von hier der Blick, den man – unverbaubar – auch von den Fenstern aus genießen kann. "Vom Saarland im Westen bis nach Dickesbach im Osten kann man hier 60 Windräder sehen. Es wurden mit der Zeit immer mehr", berichtet Egon Jüngst.

Nächste Station des Rundgangs ist das Ensemble an der Kreuzung Bergstraße/Am Brunnen. In Eigenleistung haben die Hattgensteiner hier einen grundwassergespeisten Dorfbrunnen angelegt und das alte Kelterhaus renoviert. Bei einem jährlichen Fest genießen sie hier gemeinsam frisch gekelterten Apfel- und Birnensaft. Das benachbarte frühere Spritzenhaus dient als stillvolles Buswartehäuschen. Auf private Initiative geht dagegen das malerische Ambiente des früheren Bauernhauses, Am Brunnen 2, zurück, das bereits als ortsbildprägendes Gebäude ausgezeichnet wurde. Pumpenbrunnen, Leiterwagen, Blumenschmuck und ein knorrige Linde sorgen dafür das man im gepflasterten Hof des von Inge Schüller bewohnten Hauses leicht die Zeit vergisst.

Doch langes Verweilen ist nicht möglich, will man all die Kleinode Hattgensteins entdecken. Also geht es weiter zum Biotop, das der Verein "Hattgenstein natürlich" mit Unterstützung der Dorfjugend am Ortsrand angelegt hat. Blumenwiese und Teich beherbergen allerlei seltene Tier- und Pflanzenarten. Bereits zweimal wurde das Dorf für sein ökologisches Engagement mit dem Umweltpreis des Landes ausgezeichnet. "Ein Dorf ist so schön wie seine Ortseingänge es sind", sagt der "OB" Rudi Gordner im Hinblick auf den optischen Reiz der Blumenpracht.

Vorbei an schönen Vorgärten – alle ohne hohe Einfriedung – geht es weiter zum Wahrzeichen des Ortes, dem 1762 erbauten Glockenhaus. Dessen Erwerb und Restaurierung durch die evangelische Kirchengemeinde Heiligenbösch, die im Obergeschoss alle 14 Tage einen Gottesdienst feiert, war 1978 gewissermaßen das Startsignal für die behutsame Erneuerung des Ortskerns, an der sich zahlreiche private Hausbesitzer beteiligten.

Auf dem Geleisteten ausruhen wollen sich die Hattgensteiner aber nicht. So sollen noch in diesem Jahr die Wiese am Glockenhaus zur Kommunikationsfläche umgestaltet und auf der gegenüberliegenden Seite der Hauptstraße Parkplätze angelegt werden. Auf dem ehemaligen Sportplatz sollen Abenteuerspielplatz, Labyrinth, Skulpturengarten, Multifunktionsfläche, Kiosk und Infogebäude entstehen. Damit will Hattgenstein dort den Tourismus ankurbeln.

