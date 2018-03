Colin hält am Döner-Traum fest

Viele werden es in den vergangenen Wochen auf "Vox" im TV-Auswanderformat "Goodbye Deutschland" mit Spannung verfolgt haben: Zwei Jungs wollen ihren Traum vom Auswandern verwirklichen und einen Dönerladen in den Vereinigten Staaten eröffnen. Colin Williams, einst Ringer in Idar-Oberstein, und Dennis Funk haben nicht nur den Gedanken gefasst, sondern gehandelt.

Colin (Mitte) schaut skeptisch, der Traum drohte zu platzen. Mittlerweile ist der Ex-Idar-Obersteiner wieder zuversichtlicher. Foto: Vox/Eyeworks

Von unserer Redakteurin Vera Müller

Kreis Birkenfeld –

Die Resonanz auf die Ausstrahlung im deutschen Fernsehen war überwältigend. "Döner Pocket" wurde regelrecht mit positivem Feedback "bombardiert", unter anderem auf Facebook. Allerdings liegen die Dreharbeiten mittlerweile etwa ein Jahr zurück, und in dieser Zeit hat sich einiges getan und verändert. Dennis Funk hat sein Visum nicht erhalten: und aufgegeben... Zurück blieb Colin mit seiner Familie. Der Ex-Idar-Obersteiner will seinen Traum nicht so einfach platzen lassen. Ohne Dennis setzt er alle Hebel in Bewegung, um Döner Pocket weiterzuführen. Er gründete ganz alleine eine neue Firma, weshalb Döner Pocket auch kurzzeitig schließen musste. Die junge Firma ist offenbar wieder auf Erfolgskurs. Mit neuen Investoren und einer noch besseren Location wurde der Laden wieder eröffnet. Der Hype nach der Ausstrahlung von "Goodbye Deutschland" verleiht Döner Pocket zudem noch mehr Glanz. Colin berichtet: "Besser kann es gar nicht laufen. Zusammen mit den Investoren wird zurzeit ein neuer Businessplan aufgestellt. Ziel ist es nicht, nur einen Laden zu eröffnen, sondern eine Kette im Corporate Design."

Es bleibt aber nicht nur bei den Läden. Colin sprüht offenbar vor Ideen, die nur darauf warten, nach und nach umgesetzt zu werden. Weiteres aktuelles Projekt ist, neben der Neueröffnung, ein Song über die Clematisstreet und Döner Pocket. Dieser soll mit Clip zur Ladenneueröffnung erscheinen. Es wird auf jeden Fall weiter gefilmt, und auf Facebook und Youtube sollen kleine Filme hochgeladen werden, um Fans und Freunde auf den neusten Stand zu bringen. Es sind zudem TV-Auftritte in Shows geplant. Bis zu der großen Eröffnung wird weiter an der Optimierung des Geschäftskonzepts und der perfekten Umsetzung gearbeitet.

Colin feierte vor einigen Tagen seinen 31. Geburtstag. Gerne erinnert er sich an Idar-Oberstein. Als er noch in der Schmuckstadt lebte, reifte der Traum von Amerika und dem Auswandern. Kontakt zu alten Bekannten ist kaum vorhanden. Sobald er Zeit hat, möchte Colin seine alte Heimat besuchen. Auch, um sich bei jenen zu bedanken, die an ihn glauben und ihn via Mail unterstützen.