Chefin der Feuerwehr: Laura Drumm erteilt in Eckersweiler die Befehle

Aus unserem Archiv

Eckersweiler

An ihren ersten Einsatz als Feuerwehrfrau kann sich Laura Drumm noch gut erinnern. Die Sirene heult durch die Straßen ihrer Heimat Eckersweiler, und die damals 18-Jährige macht sich auf den Weg zum Feuerwehrgerätehaus in der Ortsmitte. Dort trifft sie auf einen Kollegen. Die beiden treffen die nötigen Vorbereitungen und warten kurz. Doch es kommt niemand mehr. Der Rest der Truppe befindet sich gerade auf einer Busreise nach Berlin. So ist das eben im Ehrenamt.