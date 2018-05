Starkregen und Hagel hinterließen am Sonntagnachmittag vor allem im Hoch- und Idarwald eine breite Schneise von Chaos und Verwüstung. In einzelnen Orten standen die Wassermassen meterhoch in den Straßen: Autos wurden weggespült, Straßen, Keller und Wohnungen überflutet, eingeschlossene Menschen riefen um Hilfe. In der Verbandsgemeinde Herrstein wurde Katastrophenalarm ausgelöst; dort drohen Häuser einzustürzen. Die Polizei zieht am Montagmorgen eine erste Bilanz: Bisher keine Verletzten.

Tenor vielerorts: "So etwas haben wir noch nicht erlebt": Am stärksten traf es nach ersten Erkenntnissen Hottenbach, Herrstein und Fischbach. Aber auch andere Orte wie Bruchweiler, Schauren, Kempfeld, Niederwörresbach, Rhaunen, Hottenbach ...

