Bundespräsident bringt alles durcheinander

Wenn der Bundespräsident sich gerade ein Weiersbacher Wohnzimmer aussucht für seine Reise zum Volk, dann gibt es manche Aufregungen und Verwicklungen. Das können die Zuschauer bestätigen, die vor wenigen Tagen bei der Premiere des Lustspiels „Hubertus und der Staatsbesuch“ von Peter Schwarz dabei waren.

Hubertus (Patrick Nikodemus, Mitte) erklärt seinem Trinkfreund Fridolin (Rüdiger Werle, links), dass er der persönliche Freund des vermeintlichen Bundespräsidenten (Steffen Forster) ist.

Foto: Franz Cronenbrock

Die Theatergruppe des SV Weiersbach wird die Komödie unter der Regie von Britta Dreher noch ein zweites Mal im Sportheim auf die Bühne bringen – und zwar am Samstag, 6. Januar, 19 Uhr. Im Mittelpunkt des Schwanks steht Hubertus Hämmerle, gespielt von Patrick Nikodemus. Der Familienpascha will nichts von Politikern wissen, bis der Referent des Bundespräsidenten (Steffen Forster) gerade sein Wohnzimmer für eine Stippvisite aussucht. Und der ist begeistert: Gerade das „natürliche Ambiente“ mit der bügelnden Gattin Roswitha (Ann-Kathrin Werle) stößt beim Referenten, der sich im späteren Verlauf noch verkleiden wird, um das Staatsoberhaupt höchstselbst zu mimen, auf großes Wohlgefallen.

Für den hohen Besuch müssen natürlich auch der Trinkfreund Fridolin Mausloch (Rüdiger Werle) und seine bessere Hälfte Maria Mausloch (Vanessa Katarius) eingeladen werden. Schon werden Programmpläne für den Staatsbesuch geschmiedet. „Wir brauchen Ehrenjungfrauen“, meldet sich Fridolin zu Wort und erntet Lacher. „Ebbes Kulturelles“ müsse auch sein, überlegt Hubertus. Einen „Elfenreigen“ vielleicht, so etwas hätten sie vor 30 Jahren aufgeführt, meint Roswitha Hämmerle. Als Geste der Fremdenfreundlichkeit wird auch der türkische Nachbar Ismael (Matthias Wiesen) eingespannt. Hubertus stolpert so ins Rampenlicht des politischen Geschehens und findet Gefallen daran: „Das wird ein richtiger Staatsempfang.“

Dazu muss natürlich alles mit den Freunden in einer geheimen Sitzung besprochen werden. Allein die Tochter Anita Hämmerle (Vanessa Dinig) behält einen klaren Kopf. Den haben die trinkfreudigen Freunde nach der „Geheimsitzung“ nämlich nicht mehr. Noch turbulenter wird es, als ein Polizist (Sascha Dreher) zwei Akteuren des Treffens, die zu tief ins Glas geschaut haben, den Führerschein entzieht und das schwankende Duo mit auf die Wache nimmt. Dort ruft die Amtsärztin (Leonie Dunkel) zur Blutentnahme. Das Publikum ist begeistert, es spendet Szenenapplaus. Diese Blamage kann sich Hubertus nicht geben, „der Staatsbesuch muss wieder weg“, sind sich die Freunde einig, nicht wissend, dass der Präsident seinen Besuch wegen „Unpässlichkeit“ bereits abgesagt hat.

Wie alles endet, sei an dieser Stelle noch nicht verraten. Denn vor der zweiten Aufführung muss ein wenig Spannung noch sein. Wer am Samstag ins Sportlerheim kommt, erfährt jedoch, welcher Zusammenhang zwischen der Weiersbacher Kerb, der Sahara sowie Eisbären besteht und warum Hubertus den Backofen mit dem Dampfstrahler sauber macht. Tickets gibt es im Vorverkauf für 5 Euro bei Bäckerei Feis in Weiersbach oder an der Abendkasse für 6 Euro.

Von unserem Mitarbeiter Franz Cronenbrock