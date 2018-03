Bürger kämpfen weiter für Freigabe der Wassergall

Trotz aller Moderationsversuche: Der Streit um die Wassergall gewann im vorigen Jahr an Schärfe. Bereits seit Dezember 2015 ist die Verbindung zwischen Regulshausen und der Kreisstraße 34 bei Göttschied gesperrt. Im Februar 2017 schmetterte das Verwaltungsgericht Koblenz die Klagen der Stadt Idar-Oberstein und des Sprechers der Bürgerinitiative (BI) „Offene Wassergall“, Joachim Elfner, gegen die Verbandsgemeinde Herrstein als Straßenverkehrsbehörde ab. Somit bleibt die Sperrung aufrechterhalten.

Unter anderem an dieser Schranke erhitzen sich die Gemüter.

Ob sich die Situation 2018 entschärft, es gar zu einer Lösung kommt? Es sieht zurzeit nicht danach aus. Elfner stellt klar: „Sofern die Stadt nicht einlenkt, wird das Thema am 16. Februar 2018 in erster Instanz vorm Verwaltungsgericht in Koblenz verhandelt.“ Eigentlich müssten laut Elfner Stadt und BI nach wie vor das gleiche Ziel verfolgen. Unabhängig von der Arbeit der BI hätten OB Frank Frühauf und der Rat eine Verpflichtung den Regulshausener Bauherren gegenüber. Die Stadt solle sich vernünftigerweise eindeutig positionieren und aufhören, gegenüber dem Gericht zu „fabulieren“, dass es sich bei der Wassergall um einen Feldweg handeln könne.

„Unbegreiflich, was hier passiert ist“

Die Stadt selbst habe 1987 im Flächennutzungsplan und den Bebauungsplänen andere Beschlüsse gefasst. Die Kreisverwaltung habe die Bauleitplanung rechtswirksam bestätigt, die VG-Verwaltung Herrstein hätte infolgedessen ihre Bauleitplanung anpassen müssen. Ein Widerspruch gegen die Bauleitplanung der Stadt sei seitens der VG-Verwaltung nie erfolgt. Das Gericht habe bisher einzig und allein über die Sperrung entschieden: „Sonst nichts.“

Die Bürgerinitiative sei gezwungen, auf eigene Faust zu ermitteln, da dem Gericht offensichtlich weder von der Stadt noch von der Verbandsgemeinde vollständige Akten vorgelegt worden seien. Die Stadt habe dem Gericht beispielsweise einen sehr wichtigen Ratsbeschluss aus dem Jahr 1987 – den Idar-Obersteiner Stadtratsbeschluss für die Freigabe für den allgemeinen Straßenverkehr – nicht vorgelegt. „Den mussten wir erst mal selbst suchen gehen. Die Bauleitplanung der Stadt wurde ebenfalls nicht vorgelegt, selbst im Verfahren der Stadt gegen die VG-Verwaltung im Frühjahr 2017 hat der OB auf direkte Frage des Vorsitzenden Richters nur mit den Achseln gezuckt. Vielleicht wäre es mit solider Vorarbeit der Verwaltung bereits im Frühjahr besser gelaufen.“

Die VG-Verwaltung Herrstein habe dem Gericht gegenüber wiederholt behauptet, die Wassergall sei nach 1962 aufgrund der landwirtschaftlichen Subventionen für den allgemeinen Verkehr gesperrt worden. Elfner berichtet: „Einige Wochen später legt uns ein Anlieger eine Kopie des Bebauungsplanes ,Auf Haderstichsborr‘ aus dem Jahr 1964 vor. Das Amt Herrstein hatte diesen mit der damals noch eigenständigen Gemeinde Regulshausen und der Bezirksregierung als Satzung rechtskräftig beschlossen. Die Anbindung des Baugebietes Haderstichsborr (nicht – wie zuvor immer wieder behauptet –Wochenendgebietes) erfolgte selbstverständlich über die Wassergall. Wie konnte die Straße dann ab 1962 gesperrt sein? Wir sind uns bereits heute darüber einig, dass alle möglichen Rechtsmittel ausgeschöpft werden, um diese Sache im Sinne der betroffenen Bürger zu klären. Es ist für mich als langjährigen Steuerzahler unbegreiflich, was hier passiert ist.“

Elfner weist darauf hin, dass „anders als teilweise behauptet der Vorstand der BI zu 100 Prozent von seinen Mitgliedern entlastet wurde“. Das Vorgehen der BI habe sich als vollkommen richtig erwiesen, denn gegenüber dem Verwaltungsgericht habe die Stadt „nach langem Taktieren gegenüber der BI“ nicht mehr davon gesprochen, dass es sich bei der Wassergall um eine öffentliche Straße handele.

Vielmehr habe der OB gegenüber dem Gericht seine bis dahin ohne Verbindlichkeit geäußerte Position der „Straße“ infrage gestellt: „Vermutlich, weil eine Straße dann auch ein Mindestmaß an Wartung und Pflege nach sich ziehen würde. Vielleicht war der Stadt auch da noch nicht bewusst, dass der Bebauungsplan ,Auf Höstchesflur‘ ganz anderes enthält und man den Bauherren gegenüber tatsächlich in einer ernsten Verpflichtung steht.“ Die BI sei bereit, das Verfahren mit der Stadt für erledigt zu erklären, sofern die städtische Verwaltung ihrer Verpflichtung nachkomme und die Widmung des städtischen Teils der Wassergall erkläre oder aber nachhole. Dies habe man der Stadt und dem Rat auf verschiedenen Wegen angeboten.

Puzzlestücke ergeben ein Bild

Insgesamt bemerkenswert an der von der BI erstellten chronologischen Auflistung zur Wassergall sei der schlüssige Gesamtrahmen, sodass jedes Puzzlestück für sich nicht ausreiche, dass die Vielzahl der Puzzlestücke jedoch ein Bild zeichne. „Dieses Bild stellt der Kommunalverwaltung kein positives Zeugnis aus.“ Vielmehr erzeuge es Verdrossenheit und Misstrauen gegenüber der Verwaltung und der Politik, ist Elfner überzeugt. Wer sich für weitere Details interessiere, könne die Chronik der Wassergall auf der Internetseite der BI einsehen: „Wir machen aus keinem unserer Schritte ein Geheimnis.“

Wie sieht Elfner die Chancen der BI vor Gericht? „Die Aktenlage wurde von unserer Seite aus stark erweitert. Auch wenn es sich erneut um die gleiche Kammer des Verwaltungsgerichtes handelt, hat sie die Möglichkeit, aufgrund weiterer Fakten auch neu und möglicherweise anders zu entscheiden.“ Auch biete die Feststellungsklage die Möglichkeit, Sachverhalte wie die vielfach erteilten Baugenehmigungen für den Roggenhof oder die Bauleitplanung mit in die Waagschale zu werfen. Im letzten Verfahren sei dies nicht möglich gewesen, weil der Kläger davon nicht direkt betroffen war. „Dort ging es lediglich um die Sperrung. Wir bauen auf die Unabhängigkeit unseres Verwaltungsgerichtes.“

Von unserer Redakteurin Vera Müller