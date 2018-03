Breitbandausbau: VG-Rat stimmt Clusterbildung zu

Der nächste Schritt für eine Verbesserung der Breitbandversorgung in der Region ist gemacht. Geringe Download-Raten und große Wartezeiten sollen bald auch in der letzten Gemeinde der Vergangenheit angehören. Der Verbandsgemeinderat Baumholder stimmte jetzt einer Clusterbildung "Hochgeschwindigkeits-Breitbandnetz im Landkreis Birkenfeld" zu. Somit gab er sein Einverständnis, dass der Landkreis die Aufgaben für die Gemeinden übernehmen darf.

Foto: dpa

Von unserem Redakteur Peter Bleyer

Eine solche Clusterbildung ist notwendig, damit die Verbandsgemeinden Baumholder und Birkenfeld sowie die Stadt Idar-Oberstein die NGA-Förderprogramme ("Next Generation Access", deutsch: Zugang der nächsten Generation) von Bund und Land in Anspruch nehmen können. Hintergrund ist, dass einzelne Gemeinden wegen technischer Probleme noch immer mit relativ langsamem Internet leben müssen.

Derweil schreibt der regionale Energieversorger OIE in einer Pressemitteilung, dass der Breitbandausbau in der Verbandsgemeinde vorangehe. Für 6000 Einwohner in Baumholder und in den Ortsgemeinden Berglangenbach, Heimbach, Leitzweiler und Ruschberg sei schnelles Internet bald keine Zukunftsmusik mehr. Mehr als 100 Interessierte kamen zu den bisherigen Infoveranstaltungen, weitere gibt es am Dienstag, 25. Oktober, um 19 Uhr in der Verbandsgemeindeverwaltung und am Donnerstag, 27. Oktober, um 19 Uhr im Leitzweilerer Dorfgemeinschaftshaus.

OIE-Vertriebspartner Andreas Loch weist darauf hin, dass künftig auch die häusliche Pflege immer mehr von internetbasierten Diensten abhängig sei, ein Thema, das an Bedeutung auch im Landkreis Birkenfeld gewinnt. Der Experte ermittelt bei den Terminen den "Tagessieger" mit der langsamsten Geschwindigkeit. Sowohl in Berglangenbach und Heimbach als auch in Ruschberg lagen die Datenraten dabei zwischen drei und vier Megabit pro Sekunde. "Ein Zustand, den wir so nicht länger aushalten wollen", so die Bürgermeister und die Besucher unisono.

In den Ausbaugebieten, die von Ende Oktober bis Anfang des nächsten Jahres in Betrieb gehen sollen, stehen künftig Internetgeschwindigkeiten von bis zu 100 Megabit pro Sekunde zur Verfügung. Im direkten Bereich wird das garantiert, in weiter vom Kabelverzweiger entfernten Straßen sollen es immer noch zwischen 80 und 90 Megabit pro Sekunde sein", versprach Loch den Besuchern. "Die Bauarbeiten sind weitgehend abgeschlossen, der baldigen Inbetriebnahme steht nichts mehr im Weg."