Birkenfelder Fantasyautorin: Sogar bei ihrer Hochzeit war Magie im Spiel

Als Nicole Lübke gerade in das alte Haus ihrer verstorbenen Großmutter in Birkenfeld gezogen und auf der Suche nach Putzmitteln ist, geht auf dem Treppenabsatz plötzlich wie von Geisterhand die Tür eines kleinen Wandschranks auf. Darin: alle Arten Reinigungsmittel. „Das war schon gruselig“, sagt die 43-Jährige mit einem Augenzwinkern. „Wenn es seitdem im Haus irgendwo knarzt, sagen wir immer: ,Das ist die Oma'.“

Nicole Lübke schreibt zur Entspannung gern vor und nach der Arbeit an ihren Fantasyromanen. Die 43-Jährige hat sogar schon auf der Frankfurter Buchmesse gelesen.

Foto: Silke Bauer

Nicole Lübke hat ein Faible für das Fantastische und lebt dies als Autorin von Fantasybüchern aus. Ihr Erstlingswerk „Herrscher über die Elemente. Die Erwählten“ ist bereits sei gut zwei Jahren im Handel erhältlich, in diesem Jahr soll der zweite Teil „Die Vereinten“ erscheinen. Der genaue Termin steht allerdings noch nicht fest, einen Verlag hat Lübke aber jedenfalls schon mal.

„Ich habe schon immer geschrieben, aber nie daran gedacht, etwas davon zu veröffentlichen“, erzählt die 43-Jährige in ihrer gemütlichen Küche. Als die Erzieherin vor einigen Jahren einen Burnout erleidet und eine Reha macht, erhält sie dort für ihre Texte viel Zuspruch. Ihr neuer Partner, mit dem sie inzwischen verheiratet ist, rät ihr, es bei Verlagen zu versuchen, und Lübke schickt ihr Buch an zehn Häuser. „Ich habe drei Zusagen erhalten“, freut sie sich. Lübke entscheidet sich für den Verlag DeBehr in Radeberg. Ihre Geschichte handelt von vier jungen Erwachsenen, die sich auf ein Wohnungsinserat hin melden und fortan als Vierer-WG zusammenleben. Erst mit der Zeit entdecken sie, dass sie in einem magischen Haus mit vier magischen Vermietern gelandet sind, selbst ebenfalls über besondere Fähigkeiten verfügen und Teil einer uralten Prophezeiung sind.

Jeder der Jugendlichen ist mit einem der vier Elemente (Wasser, Erde, Feuer, Luft) verbunden und soll zum Wächter seines Elements ausgebildet werden. Diese Aufgabe übernehmen die Vermieter. Was in der Theorie vielleicht ein wenig kompliziert klingt, hat in der Realität des Buchs durchaus nützliche Seiten. So kann Lia, die Trägerin des Elements Feuer, ihre Kaffeetasse samt Inhalt heiß halten – indem sie einfach den Becher in ihren Händen trägt. Natürlich gibt es auch ein paar Romanzen sowie diverse Bösewichte, und am Ende des ersten Bands steht ein Kampf um Leben und Tod.

Auch wenn es sich um fiktive Charaktere in einer Fantasiestadt handelt, fließt einiges aus Lübkes Leben in ihre Bücher ein. So ist Lia, deren Name an Lübkes 17-jährige Tochter Lea angelehnt ist, eine begeisterte Kaffeetrinkerin und großer Spanienfan – genau wie die Autorin. Im zweiten Teil wird es einen Mittelaltermarkt geben – eine Hommage an den bekannten Markt in Freisen und an Lübkes freie Trauung, die in diesem Stil gehalten war. Witzig: Im Roman hat jeder der vier Elemententräger einen Spruch, mit dem er sein Element ausrufen kann. „Bei unserer Hochzeit wurden die Sprüche auch verlesen“, erinnert sich Lübke. „Und gerade als der Redner das Element Wasser ausrief, fing es draußen an, wie aus Kübeln zu schütten. Mein Buch zieht sich also tatsächlich ein bisschen durch mein Leben.“

Welche magische Fähigkeit hätte sie denn selbst gern? „Ich würde beim Aufräumen gern wie Mary Poppins in die Hände klatschen, und alles verschwindet in den Schubladen und Schränken“, sagt Lübke lächelnd. „Das wäre göttlich.“ Auch die Gefühle von anderen Menschen positiv beeinflussen zu können, so wie es eine ihrer Figuren tut, fände sie toll. Doch das schafft sie bei ihren Lesern ja sowieso schon.

Das Buch „Herrscher über die Elemente. Die Erwählten“ kann im Netz und bei Buchhandlungen für 12,95 Euro bestellt werden. Die ISBN-Nummer lautet 9783957532237. Die Autorin Nicole Lübke informiert im Internet auch auf ihrem Blog www.herrscherueberdieelemente. de über aktuelle und kommende Projekte.

Von unserer Redakteurin

Silke Bauer