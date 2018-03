Bildung: Riesige Resonanz auf das Festival für Kinderkultur

Aus unserem Archiv

Idar-Oberstein

Mit den Kinder-Kultur-Tagen, die vom 5. bis zum 20. März inzwischen zum 19. Mal stattfinden, präsentiert das Jugendamt Idar-Oberstein eine Veranstaltung, die schon längst weit über die Grenzen der Stadt hinaus Beachtung findet und als vorbildlich gilt. In diesem Jahr liegt der Schwerpunkt auf der Musik, und dabei sollen auch schon die Weichen für eine Mitmachveranstaltung gestellt werden, die im vergangenen Jahr einen großen Eindruck bei allen Beteiligten hinterließ: Bei dem von Kerstin Kornetzky initiierten „Sing'n'Action“ tanzten, sangen und musizierten 800 Kinder gemeinsam in der Stadenhalle. In diesem Jahr sollen es zwei mal 600 Kinder im Stadttheater werden, und die (musikalische) Vorbereitung dazu findet in zwei Lehrer-Workshops im Rahmen der Kinder-Kultur-Tage statt.