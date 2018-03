Bikern gefällt es beim Hännes

Rund 300 Biker fanden am Wochenende den Weg zum Gasthaus "Zum dicke Hännes" in Stipshausen. Unter anderem aus Münster, Augsburg und sogar aus Frankreich kamen die Motorradfahrer auf ihren Maschinen zum bereits zweiten "Guzzi-Treffen" in den Hunsrück. Einige stellten sogar auf einer Wiese gegenüber des Gasthauses ihre Zelte auf, um von Freitag bis Sonntag die familiäre Stimmung des Treffens zu genießen.

Seltenes Motorrad, aber gewohnter Anblick in Stipshausen: Eine Matchless parkt vorm "Dicken Hännes". Foto: Reiner Drumm

Das erste Bikertreffen veranstaltete Gastwirt Hans Joachim "Hännes" Gräber vor etwa fünf Jahren. In einem Internetforum des Motorradherstellers "Moto Guzzi" versprach er jedem, der mit einem Motorrad der genannten Marke in den Hunsrück kommt, einen Spießbraten. "Da kam auch jemand. Der Wolfgang Göller. Ganz alleine", erzählt Gräber und lacht. Dieser eine jedoch erzählte seinen Motorradfreunden von dem guten Spießbraten in Stipshausen, und schon bald füllten sich die Tische des Gasthauses immer öfter mit Bikern.

Seither gibt es jeden Sonntag von Mai bis Oktober einen ständigen Bikertreff und einmal im Jahr das große "Guzzi-Treffen" im teils überdachten Biergarten am Ortsende Richtung Rhaunen. "Familientreffen" nennen es Hännes und seine Freunde liebevoll und stellen ein interessantes Programm auf die Beine. Im letzten Jahr zum Beispiel gab es den "Poker-Run". Unterschiedliche Spielkarten wurden an verschiedenen Orten in der Region hinterlegt und waren gar nicht so einfach zu finden. Wer am Ende des Tages das beste Blatt hatte, gewann.

Am vergangenen Wochenende gab es zu Musik von den Beatles oder Elvis Presley Spießbraten und Spanferkel in der großen Runde am abendlichen Lagerfeuer.

Über Tag waren die Biker "auf Achse" und schwärmten mit ihren Motorrädern in Richtung Mosel, Luxemburg oder an die Nahe aus, bevor sie wieder in den großen Biergarten zurückkehrten. Wirt "Hännes", der selbst seit 1975 begeisterter Motorradfahrer ist, ist sehr zufrieden. Und er ist sich sicher, dass das "Guzzi-Treffen" auch im nächsten Jahr wieder genauso erfolgreich und ausgelassen gefeiert wird. Henry Wenz