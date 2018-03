Big-Center: Stadt muss auf 3 Millionen Euro verzichten

Die Stadt Birkenfeld hat mit ihrem im August 2017 gefassten Beschluss, das Big-Center am alten Bahnhof nicht zu verkaufen, auf einen „mehr als 3 Millionen Euro hohen Deal verzichtet“. Diese Bemerkung machte Bürgermeister Miroslaw Kowalski in der jüngsten Stadtratssitzung in seiner Haushaltsrede und nannte damit erstmals eine konkrete Zahl bezüglich der Einnahmen, die die Kommune bei einer Veräußerung der Immobilie erzielt hätte.

Der Big-Center mit seinen aktuell 45 Mietern, darunter viele Ärzte, bleibt in städtischer Hand. Wenn die Kommune die Immobilie an deutsch-chinesische Investoren verkauft hätte, was 2017 ernsthaft zur Debatte stand, hätte sie jedoch mehr als 3 Millionen Euro erhalten.

Foto: Axel Munsteiner

Zur Erinnerung: Die Stadt wurde als Folge der Insolvenz der Betreiber im Jahr 2008 Eigentümerin des Gebäudekomplexes, bevor 2017 die Diskussion über die Abgabe des Big-Centers mit seinen derzeit etwa 45 Mietern und einer Auslastungsquote von circa 95 Prozent an Fahrt gewann und monatelang das politisch heißeste Eisen in Birkenfeld war. Denn basierend auf einer früheren Stadtratsentscheidung aus dem Jahr 2013, waren konkrete Verkaufsgespräche mit zwei deutsch-chinesischen Investoren geführt worden, die – so sagte Kowalski am Dienstag rückblickend – auch „sehr gut gelaufen sind. Wegen vieler Äußerungen und Bedenken in Bezug auf die Zukunft der ärztlichen Versorgung in Birkenfeld haben wir als Stadtrat uns aber gegen den Verkauf entschieden.“

Denn die Absichtserklärung der Stadt, sich möglicherweise von dem aus einem älteren (Nord-) und einem neueren (Süd-) Teil bestehenden Gebäudekomplex trennen zu wollen, hatte im vorigen Jahr unter anderem Widerspruch bei mehreren Mietern erregt. So hatten drei dort ansässige Mediziner angekündigt, in diesem Fall auszuziehen und eventuell Birkenfeld sogar den Rücken zu kehren.

Das alles ist nun Makulatur, da das Big-Center nun weiter komplett in kommunaler Hand bleibt. Für Kowalski ist dieser Beschluss auch ein gut sichtbares Beispiel dafür, dass die Stadt im Sinne ihrer Bürger „in die Daseinsfürsorge investiert“, weil sie den Status des Big-Centers als Ärzte- und Gesundheitszentrums nicht zugunsten von Verkaufeinnahmen gefährden wollte. Für die Zukunft gelte es nun, so Miroslaw Kowalski, „den Immobilienkomplex auf seinem hohen Vermietungsniveau zu halten und einen Wirtschaftsplan aufzustellen, damit der gute Trend sowie die Akzeptanz weiterhin erhalten bleiben“.

Wie bereits berichtet hatte CDU-Fraktionssprecherin Christine Tholey-Martens in ihrer Stellungnahme zum Etat 2018 darauf hingewiesen, „dass im Big-Center in den nächsten Jahren Investitionen anstehen werden, die noch kaum abzuschätzen sind“. Sie hoffe darauf, dass die im aktuellen Haushalt eingestellten Summen für notwendige Reparaturen reichen“, fügte Tholey-Martens hinzu und betonte, dass sich die Stadt in nächster Zeit auch darüber Gedanken machen müsse, zusätzliche Parkplätze in der unmittelbaren Nähe des Gebäudes zu schaffen, da diese aus Sicht ihrer Fraktion dort fehlen.

Im Haushaltsplan der Kreisstadt für das Jahr 2018 wurden die Aufwendungen für den Unterhalt der beiden Gebäudeteile des Big-Centers gegenüber dem Vorjahr von 30.000 Euro auf nunmehr 40.000 Euro erhöht. Insgesamt wird mit Einnahmen in Höhe von 180.200 Euro gerechnet, wovon 110.000 Euro auf Mietzahlungen entfallen. Demgegenüber stehen bei der laufenden Bewirtschaftung der beiden Gebäudeteile insgesamt 198.940 Euro auf der Ausgabenseite des diesjährigen Etats.

Von unserem Redakteur

Axel Munsteiner